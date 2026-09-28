وزير الدفاع السعودي: نبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

تعزيز مسارات التعاون الدفاعي

وفي تغريدة له عبر موقع إكس، قال :"بحثت في اتصال هاتفي مع معالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي عبداللطيف لوديي، سبل تعزيز مسارات التعاون الدفاعي السعودي المغربي؛ بما يحقق تطلعات قيادتي بلدينا الشقيقين، واستعرضنا سعينا المشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل تطوراتها الراهنة".



ملك المغرب: الاعتداء على السعودية اعتداء على المغرب

في سياق متصل، استنكر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكداً وقوف بلاده الدائم إلى جانب المملكة، وذلك في برقيتين بعث بهما إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقال ملك المغرب إن هذه الهجمات الدنيئة لا تمثل فقط اعتداءً على المملكة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هي اعتداء سافر على مشاعر أكثر من مليار وثمانمئة مليون مسلم في مشارق الأرض ومغاربها.

وشدد على أن أمن واستقرار المملكة، شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وأن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب.