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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: ارتفاع أسعار مكونات وجبة الإفطار في مصر.. وهذا مصير الخبز السياحي

عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك سلع ارتفعت أسعارها هذا الشهر أكثر من مرة، موضحا أن: "علبة الجبنة ارتفعت أسعارها أكثر من مرة هذا الشهر".

وقال عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «يجب أن يكون للإنسان 3 وجبات في اليوم، وتكلفة وجبة الإفطار في مصر ارتفعت».

وتابع عمرو أديب: «مكونات وجبة الإفطار في مصر ارتفعت بشكل كبير»، مضيفًا: «كل الشركات رفعت أسعار الأجبان في مصر، ومتعرفش بيعرفوا منين إن الشركات الأخرى رفعت أسعارها».

وأكمل عمرو أديب: «الجبنة البيضاء ارتفعت، والبيض ارتفع بنسبة كبيرة، وبقالنا أسبوع في لعبة أسعار الخبز السياحي في مصر وارتفاع أسعار الدقيق».

وواصلعمرو أديب: «هناك مناورة بتحصل بين الناس المسؤولة عن الخبز السياحي لزيادة الأسعار».

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