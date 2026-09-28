عمرو أديب: ارتفاع أسعار مكونات وجبة الإفطار في مصر.. وهذا مصير الخبز السياحي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك سلع ارتفعت أسعارها هذا الشهر أكثر من مرة، موضحا أن: "علبة الجبنة ارتفعت أسعارها أكثر من مرة هذا الشهر".

وقال عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «يجب أن يكون للإنسان 3 وجبات في اليوم، وتكلفة وجبة الإفطار في مصر ارتفعت».

وتابع عمرو أديب: «مكونات وجبة الإفطار في مصر ارتفعت بشكل كبير»، مضيفًا: «كل الشركات رفعت أسعار الأجبان في مصر، ومتعرفش بيعرفوا منين إن الشركات الأخرى رفعت أسعارها».

وأكمل عمرو أديب: «الجبنة البيضاء ارتفعت، والبيض ارتفع بنسبة كبيرة، وبقالنا أسبوع في لعبة أسعار الخبز السياحي في مصر وارتفاع أسعار الدقيق».

وواصلعمرو أديب: «هناك مناورة بتحصل بين الناس المسؤولة عن الخبز السياحي لزيادة الأسعار».