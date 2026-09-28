كابتن الجوهري علمهالنا.. عمرو وهبي يقدم نصائح لـ حسام حسن قبل مواجهة جنوب السودان

تحدث عمرو وهبي، مدير التسويق الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، مؤكدًا أن الأجواء الحالية داخل المنتخب تثير القلق.

وقال عمرو وهبي، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط»: «أتمنى إن منتخبنا يخيب ظني، عشان دايمًا في المعادلة بتبقى واضحة جدًا: المدخلات بتساوي مخرجات. إحنا في مشكلة كبيرة».

وأشار وهبي إلى أنه استفاد خلال فترة عمله في اتحاد الكرة من نصائح الراحل محمود الجوهري، موضحًا: «كنت قريب جدًا من كابتن جوهري، والراجل ده علمنا دروس كتيرة جدًا، كان دايمًا يقول لي إن المكان الوحيد اللي لازم وإنت بتتكلم تكون عامل زي الجواهرجي هو اتحاد الكرة، ميزان حساس للكلام، وكل خردلة بتطلع من بقك بتساوي في الميزان يا مكسب يا خسارة».

وأوضح مدير التسويق الأسبق لاتحاد الكرة أن طبيعة عمل الاتحاد تتطلب قدرًا كبيرًا من الدبلوماسية في التعامل مع مختلف الملفات، قائلًا: «اتحاد الكرة ليه طبيعة خاصة، المفترض إنها الجهة الوحيدة، من أول حارس الأمن لغاية رئيس الاتحاد، المفترض إنهم يتمتعوا بقدر كبير جدًا من الدبلوماسية في التعامل مع الأمور مهما كانت».

عمرو وهبي: ما حدث قبل مباراة أنجولا تداعياته سيئة

وتطرق وهبي إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا تقديره لقيمته كلاعب ومدرب، لكنه أشار إلى أن الأحداث التي سبقت مباراة أنجولا كان لها تأثيرا سلبيا على المنتخب.

وقال: «طبعًا الكابتن حسام مدرب كبير، ولعيب كبير، وخبرة عظيمة جدًا، واسم كبير جدًا، ولكن ما حدث قبل مباراة أنجولا تداعياته سيئة جدًا، انعكست على المباراة وما بعد المباراة، بأن الكابتن محمد صلاح غادر المعسكر».

وتابع: «عاشرت منتخبات كتيرة وعاصرت معسكرات كتيرة، بتبقى في حالة من عدم الارتياح، بيبقى في قلق، القلق ده أتمنى إنه مينعكسش على الناس بكرة، عشان هتبقى مصيبة لو القلق ده انعكس على اللعيبة على أدائهم في المباراة، هتبقى خسارة للجميع».

عمرو وهبي يكشف الخسارة الأكبر حال عدم الفوز أمام جنوب السودان

وعن الخسارة التي قد تترتب على عدم تحقيق منتخب مصر الفوز في مباراة جنوب السودان؛ قال وهبي: «لو لا قدر الله مكسبناش بكرة، متهيألي أول حاجة إن أنت هتفقد مشروع مدرب وطني ممكن ياخدك نقلة كبيرة».

وأوضح أن هناك مجموعة من الدوائر التي يجب أن يراعيها المدير الفني لمنتخب مصر، وفقًا لما تعلمه من محمود الجوهري، مشيرًا إلى أن هذه الدوائر تشمل اللاعبين، والجهاز الفني والبدلاء، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، والجماهير، والإعلام والرأي العام.

وقال: «أما تيجي تختار مدرب منتخب مصر؛ لازم يراعي الخمس أو ست دواير اللي إحنا بنتكلم عليهم».

عمرو وهبي: حسام حسن امتلك 3 دوائر قبل المعسكر

وردًا على سؤال حول عدد الدوائر التي يمتلكها حسام حسن حاليًا، قال عمرو وهبي: «امتلك ما قبل هذا المعسكر حوالي 3 دوائر».

وأضاف: «رأيي الشخصي إنه امتلك إلى حد كبير دايرة اللاعبين، ودايرة الجهاز الفني والاحتياطي اللي هي أوضة اللبس».

وتابع: «أما الإعلام، ما هو الإعلام لو معاك؛ الرأي العام هيبقى معاك، لكن لما يكون فيه اختلافات في الرأي العام؛ أنت لا تمتلكه أو لم تمتلكه كاملًا».

وأشار وهبي إلى أن جماهير منتخب مصر سبق أن دعمت حسام حسن خلال بعض مباريات كأس العالم، لكنه يرى أن التعامل مع الإعلام والرأي العام يمثل تحديًا للمدير الفني.

وقال: «الكابتن حسام قالها: أنا لا أجيد التعامل مع الإعلام، الملكات بتاعته في الملعب وأوضة اللبس، وهو طبقها تمامًا».

واختتم حديثه بالإشارة إلى تجربة حسن شحاتة مع منتخب مصر، قائلًا إن الأثر الذي تركه المدرب السابق لا يزال ممتدًا، موضحًا: «لسه الأثر ده ممتد، إن إحنا كل ما تيجي اسم حسن شحاتة كلنا بنفتكره بالخير».