حسام حسن: محمد صلاح من أهم لاعبي العالم.. وفضلنا إراحته في لقاء جنوب السودان

أكد حسام حسن المدير الفني المنتخب الوطني لكرة القدم، احترامه لجميع لاعبي المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح، موضحا أن استبعاده من مواجهة جنوب السودان القادمة؛ جاء بسبب إراحته نتيجة خوض المباراة على ملعب من النجيل الصناعي.

ويحل منتخب مصر ضيفا على منتخب جنوب السودان غدا الثلاثاء، في العاصمة جوبا، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال حسام حسن -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين- "احترم جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، فهو لاعب مؤثر ومهم للمنتخب، ومن أهم اللاعبين في العالم، لكننا فضلنا إراحته من لقاء الغد بسبب أرضية الملعب النجيل الصناعي".

وأضاف حسن، "صلاح تحدث معي قبل مباراة أنجولا، ووافقنا على الأمر، ونحتاجه في المباريات المقبلة وسلامة أي لاعب تأتي في المقام الأول، وأثق في جميع اللاعبين".

وعن تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، أوضح حسام حسن، "حديثي عن محمد الشناوي تم فهمه بشكل خاطئ، أنا أحترم الجميع، وقلت إن الشناوي وقتها كان مصابا في الكتف ولم أقصد التقليل من أي فرد، فكلهم إخوتي وأبنائي.. الشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب وأثق فيه وفي جميع الحراس".

وعن لقاء الغد، أشار مدرب الفراعنة إلى صعوبة جميع المباريات في التصفيات الإفريقية، مؤكدا جاهزية منتخب مصر لخوض المواجهة على النجيل الصناعي وفي درجة الحرارة العالية المتوقعة.