خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

حالة الطقس غدا ..

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 31 درجة والصغرى 21 درجة، مع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة. وتطابق هذه الصورة العامة أحدث التوقعات المنشورة اليوم بشأن طقس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.

كيف يكون طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 في مصر؟

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتباين درجات الحرارة المتوقعة بين مناطق الجمهورية، إذ تصل العظمى إلى 40 درجة في عدد من مدن جنوب الصعيد، بينما تسجل القاهرة 31 درجة، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لتصل الصغرى إلى 21 درجة في القاهرة.

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ما الظواهر الجوية المتوقعة غدًا؟

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يجعل الشبورة من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات الصباح.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وجنوبًا على مناطق من «حلايب - شلاتين» ومناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بالتزامن مع تفاوت درجات الحرارة بين المحافظات والمناطق المختلفة.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات مصر؟

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر على النحو الآتي:

القاهرة: العظمى 31، الصغرى 21.

العاصمة الجديدة: العظمى 32، الصغرى 20.

6 أكتوبر: العظمى 32، الصغرى 20.

بنها: العظمى 31، الصغرى 21.

دمنهور: العظمى 30، الصغرى 20.

وادي النطرون: العظمى 31، الصغرى 19.

كفر الشيخ: العظمى 30، الصغرى 20.

بلطيم: العظمى 28، الصغرى 21.

المنصورة: العظمى 31، الصغرى 20.

الزقازيق: العظمى 31، الصغرى 21.

شبين الكوم: العظمى 30، الصغرى 20.

طنطا: العظمى 30، الصغرى 20.

دمياط: العظمى 29، الصغرى 22.

بورسعيد: العظمى 29، الصغرى 24.

الإسماعيلية: العظمى 33، الصغرى 21.

السويس: العظمى 32، الصغرى 20.

العريش: العظمى 30، الصغرى 20.

رفح: العظمى 29، الصغرى 20.

رأس سدر: العظمى 33، الصغرى 24.

نخل: العظمى 31، الصغرى 18.

كاترين: العظمى 28، الصغرى 14.

الطور: العظمى 31، الصغرى 24.

طابا: العظمى 31، الصغرى 21.

شرم الشيخ: العظمى 35، الصغرى 25.

الغردقة: العظمى 34، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 28، الصغرى 22.

العلمين: العظمى 27، الصغرى 21.

مطروح: العظمى 27، الصغرى 21.

السلوم: العظمى 26، الصغرى 19.

سيوة: العظمى 30، الصغرى 18.

رأس غارب: العظمى 34، الصغرى 25.

سفاجا: العظمى 35، الصغرى 25.

مرسى علم: العظمى 35، الصغرى 24.

الشلاتين: العظمى 35، الصغرى 27.

حلايب: العظمى 32، الصغرى 26.

أبو رماد: العظمى 35، الصغرى 26.

مرسى حميرة: العظمى 34، الصغرى 25.

أبرق: العظمى 35، الصغرى 25.

جبل علبة: العظمى 34، الصغرى 24.

رأس حدربة: العظمى 32، الصغرى 24.

الفيوم: العظمى 32، الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 33، الصغرى 21.

المنيا: العظمى 34، الصغرى 20.

أسيوط: العظمى 35، الصغرى 20.

سوهاج: العظمى 36، الصغرى 22.

قنا: العظمى 38، الصغرى 25.

الأقصر: العظمى 40، الصغرى 24.

أسوان: العظمى 40، الصغرى 25.

الوادي الجديد: العظمى 38، الصغرى 22.

أبوسمبل: العظمى 40، الصغرى 25.

كيف تكون حالة البحر المتوسط غدًا؟

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

كيف تكون حالة البحر الأحمر غدًا؟

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

ما حالة خليج السويس غدًا؟

تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المدن والعواصم العربية؟

مكة المكرمة: العظمى 40، الصغرى 29.

المدينة المنورة: العظمى 43، الصغرى 32.

الرياض: العظمى 42، الصغرى 27.

المنامة: العظمى 39، الصغرى 31.

أبوظبي: العظمى 42، الصغرى 28.

الدوحة: العظمى 39، الصغرى 31.

الكويت: العظمى 43، الصغرى 30.

دمشق: العظمى 29، الصغرى 15.

بيروت: العظمى 28، الصغرى 23.

عمان: العظمى 25، الصغرى 15.

القدس: العظمى 25، الصغرى 17.

غزة: العظمى 28، الصغرى 21.

بغداد: العظمى 36، الصغرى 24.

مسقط: العظمى 33، الصغرى 29.

صنعاء: العظمى 29، الصغرى 11.

الخرطوم: العظمى 41، الصغرى 29.

طرابلس: العظمى 28، الصغرى 21.

تونس: العظمى 30، الصغرى 21.

الجزائر: العظمى 27، الصغرى 20.

الرباط: العظمى 28، الصغرى 17.

نواكشوط: العظمى 32، الصغرى 25.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن وعواصم العالم؟

أنقرة: العظمى 19، الصغرى 10.

إسطنبول: العظمى 19، الصغرى 16.

إسلام آباد: العظمى 32، الصغرى 20.

نيودلهي: العظمى 34، الصغرى 24.

جاكرتا: العظمى 34، الصغرى 25.

بكين: العظمى 28، الصغرى 14.

كوالالمبور: العظمى 33، الصغرى 25.

طوكيو: العظمى 23، الصغرى 19.

أثينا: العظمى 23، الصغرى 17.

روما: العظمى 28، الصغرى 15.

باريس: العظمى 27، الصغرى 19.

مدريد: العظمى 25، الصغرى 17.

برلين: العظمى 25، الصغرى 12.

لندن: العظمى 24، الصغرى 18.

مونتريال: العظمى 19، الصغرى 11.

موسكو: العظمى 16، الصغرى 06.

نيويورك: العظمى 21، الصغرى 16.

واشنطن: العظمى 25، الصغرى 14.

أديس أبابا: العظمى 25، الصغرى 12.

ما أبرز تفاصيل طقس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026؟

تكشف توقعات الطقس غدًا الثلاثاء عن استمرار التباين في الأجواء بين مناطق الجمهورية، مع طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تسود أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتزامن هذه الأجواء مع تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق، وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، بينما تتراوح حالة البحار بين المعتدلة والمضطربة وفقًا لكل مسطح مائي، مع اختلاف ارتفاعات الأمواج واتجاه الرياح.

وتبقى القاهرة عند درجة حرارة عظمى تبلغ 31 درجة، بينما تصل العظمى إلى 40 درجة في الأقصر وأسوان وأبوسمبل، في الوقت الذي تسجل فيه كاترين أقل درجة حرارة صغرى على مستوى المدن المصرية الواردة في البيان، وتبلغ 14 درجة.