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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم أرباح الشهادات البنكية؟.. أمين الإفتاء يوضح

رباح الشهادات البنكية
رباح الشهادات البنكية
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أرباح الشهادات البنكية، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من الحصول عليها، باعتبارها عوائد استثمار وليست من قبيل الربا.

ما حكم أرباح الشهادات البنكية؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنوك في صورتها الحالية تُعد جهات استثمارية تقوم بتشغيل أموال المودعين في مشروعات وأنشطة اقتصادية، ومن ثم فإن الأرباح التي يحصل عليها العملاء هي نتيجة هذا الاستثمار.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن سبب الجدل حول هذه المسألة يرجع إلى الفهم القديم لطبيعة عمل البنوك، حيث كان يُنظر إليها على أنها تقترض الأموال وتردها بزيادة، وهو ما يُعد ربا، لكن الدراسات الفقهية والاقتصادية الحديثة أثبتت أن البنك لا يقترض، بل يستثمر الأموال ويحقق أرباحًا ثم يوزع جزءًا منها على المودعين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الفهم جاء بعد دراسات موسعة شارك فيها علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد، والتي انتهت إلى أن التعامل مع البنوك بهذه الصورة جائز، خاصة مع اختلاف طبيعة العمل المصرفي عن الصورة القديمة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن نسب الأرباح التي تعلنها البنوك تعتمد على دراسات اكتوارية تقوم على نتائج الاستثمار في السنوات السابقة، ويحدد البنك المركزي النسبة المناسبة التي تحقق التوازن بين مصلحة البنك والمودعين.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن أرباح الشهادات البنكية في هذه الحالة تُعد حلالًا، ولا تدخل في باب الربا، لأنها ناتجة عن استثمار حقيقي للأموال، وليس مجرد زيادة على قرض.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء ما حكم أرباح الشهادات البنكية

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