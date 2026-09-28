رواتب 16 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل 2026

تواصل وزارة العمل طرح فرص العمل الجديدة أمام الشباب ضمن جهودها لتوفير وظائف مناسبة لمختلف المؤهلات والتخصصات حيث أعلنت الوزارة عن فرص عمل جديدة بإحدى شركات الخدمات الفنية بمنطقة صلاح سالم وعمارات العبور في القاهرة.

وتتضمن الوظائف المعلنة تخصصات هندسية وفنية ومحاسبية مع رواتب تبدأ من 12000 جنيه وتصل إلى 16000 جنيه لبعض الوظائف بالإضافة إلى البدلات والمكافآت وفقا لطبيعة كل وظيفة وخبرة المتقدم.

وظائف

وظائف وزارة العمل 2026

شملت الوظائف المطلوبة في الشركة عددا من التخصصات التي تناسب خريجي كليات الهندسة والتجارة والحاصلين على المؤهلات الفنية الصناعية وذلك على النحو التالي.

2 مهندس ميكانيكا

يشترط الحصول على بكالوريوس هندسة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات ويصل الراتب إلى 16000 جنيه بالإضافة إلى البدلات والمكافآت.

2 مهندس ميكاترونيكس

تتطلب الوظيفة الحصول على بكالوريوس هندسة وخبرة لا تقل عن 3 سنوات ويبلغ الراتب 16000 جنيه مع إمكانية زيادته من خلال البدلات والمكافآت.

2 محاسب عام

يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة ويبلغ الراتب 12000 جنيه مع إمكانية زيادة الراتب وفقا لخبرة المتقدم.

2 فني كهرباء

تتطلب الوظيفة الحصول على مؤهل متوسط صناعي مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات ويصل الراتب إلى 12000 جنيه بالإضافة إلى البدلات والمكافآت.

2 فني ميكانيكا

يشترط الحصول على مؤهل متوسط صناعي وخبرة لا تقل عن 5 سنوات ويبلغ الراتب 12000 جنيه مع إمكانية زيادته وفقا للبدلات والمكافآت.

وظائف

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

حددت الشركة عددا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة وتشمل ما يلي.

أن يكون المتقدم من سكان القاهرة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 30 و35 عاما.

أن يمتلك خبرة عامة تصل إلى 5 سنوات في مجال صيانة ضواغط الهواء.

وتختلف متطلبات الخبرة بحسب الوظيفة المعلن عنها حيث حدد الإعلان 5 سنوات لوظائف مهندسي الميكانيكا وفنيي الكهرباء والميكانيكا بينما تتطلب وظيفة مهندس الميكاترونيكس خبرة 3 سنوات.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة التواصل مباشرة من خلال رقم الهاتف 01227845174 للاستفسار عن تفاصيل الوظائف وإجراءات التقديم.

وتأتي هذه الفرص ضمن نشرة التوظيف التي تعلن عنها وزارة العمل بهدف إتاحة وظائف جديدة أمام الشباب في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة وفقا لاحتياجات الشركات وأصحاب الأعمال.

وظائف مترو الأنفاق 2026

وفي سياق آخر تتواصل فرص التوظيف المرتبطة بمشروعات النقل الحديثة حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق فتح باب التقديم لعدد من الوظائف للعمل ضمن منظومة تشغيل مونوريل غرب النيل بالتعاون مع شركة ألستوم وذلك بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2026.

ويأتي طرح الوظائف بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي لمشروع مونوريل غرب النيل الذي يمتد بطول نحو 43.8 كيلومترا ويضم 13 محطة بداية من أكتوبر الجديدة وصولا إلى وادي النيل.

التخصصات المطلوبة في وظائف المترو

تضمنت الوظائف المعلنة عددا من التخصصات وتشمل مهندس وصراف تذاكر ومشرف محطة وفني.

ويشترط لوظائف المهندسين الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد تخصصات الهندسة الكهربائية أو الكهروميكانيكية أو الاتصالات أو الإلكترونيات أو الميكاترونيات.

أما وظائف صراف التذاكر ومشرف المحطة فتتطلب الحصول على مؤهل عال وفقا للشروط المحددة في الإعلان.

وبالنسبة لوظائف الفنيين فيشترط الحصول على مؤهل فني أو تكنولوجي عال أو مؤهل فوق متوسط في أحد تخصصات الكهرباء أو الاتصالات أو الإلكترونيات أو الميكانيكا.

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شروط وظائف مونوريل غرب النيل

تشمل الشروط العامة للتقديم أن يكون المتقدم ذكرا وأن يكون من المقيمين في القاهرة الكبرى وألا يزيد عمره على 35 عاما وقت التقديم.

كما يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء نهائي منها وألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في جرائم أو تكون لديه سوابق جنائية.

ويشترط أيضا إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلي واجتياز الاختبارات الشخصية والفحوص الطبية والنفسية المقررة.

وتتطلب الوظائف القدرة على العمل بنظام الورديات وتحمل المسؤولية وضغوط العمل والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

المستندات المطلوبة لوظائف المترو

تتضمن المستندات المطلوبة صورة المؤهل الدراسي وصورة موقف التجنيد وصورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب صور شهادات الخبرة إن وجدت وشهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد التقديم على وظائف المترو

يتم التقديم على وظائف مونوريل غرب النيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وبدأ استقبال طلبات التقديم اعتبارا من السبت 26 سبتمبر 2026 ويستمر حتى الخميس 1 أكتوبر 2026 مع ضرورة استكمال البيانات والإجراءات المطلوبة وفقا للتعليمات الواردة في إعلان الوظائف.