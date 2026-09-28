البترول: خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب استثمارات جديدة

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، بالتزامن مع التوسع في طرح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المحلية والعالمية، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات في مجال البحث عن الخامات المعدنية واستغلالها.

وقال المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين؛ أعطت دفعة قوية للقطاع، ورسالة واضحة بشأن اهتمام الدولة بتطوير صناعة التعدين، وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات مع الشركات الكبرى والمتوسطة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يساعد على تطوير منظومة العمل في مصر وزيادة العائد الاقتصادي من الخامات التعدينية.

تطوير منظومة الاستثمار في التعدين

وأشار وكيل وزارة البترول، إلى أن مصر تمتلك إمكانات تكنولوجية وخبرات يمكن توظيفها في دعم أنشطة التعدين، لافتًا إلى أهمية توسيع التعاون مع الدول الإفريقية التي تمتلك بدورها احتياطيات كبيرة من مصادر الطاقة والثروات المعدنية.

وأوضح أن امتلاك مصر للخبرات والتكنولوجيا يمثل عنصر داعم لتعزيز حضورها في القارة الإفريقية، وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الشركاء والمستثمرين، بما يخدم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وفي السياق ذاته، أكد محمود ناجي أن هيئة الثروة المعدنية شهدت تحولًا في طبيعة تعاملها مع المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، والعمل على تقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي

ولفت إلى أن الدولة عملت على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة ذات طبيعة خدمية إلى هيئة اقتصادية، بما يعزز قدرتها على إدارة موارد القطاع والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع المستثمرين، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد الشركات العاملة في مجال التعدين ورفع حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر تمتلك مجموعة متنوعة من الثروات والخامات المعدنية، وهو ما يتيح فرصًا متعددة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على خام الذهب فقط، وإنما تشمل عددًا كبيرًا من المعادن والخامات التي يمكن أن تدخل في صناعات مختلفة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

طرح فرص استثمارية لخامات الذهب والفوسفات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أن الطروحات الجديدة تشمل مجموعة متنوعة من الخامات، من بينها الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، إلى جانب خامات ومعادن أخرى، في إطار توجه يستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات وعدم قصر النشاط التعدينى على نوع واحد من الموارد.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر لا تمثل مجرد كيانات استثمارية، وإنما يمكن أن تكون حلقة وصل مع الأسواق العالمية والدول التي تنتمي إليها، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات والخبرات إلى السوق المصرية.

مسح جوي شامل لإعداد خريطة للثروات المعدنية

وكشف محمود ناجي عن خطة لتنفيذ أعمال مسح جوي على نطاق واسع تشمل مختلف مناطق الجمهورية، بهدف الوصول إلى بيانات أكثر دقة حول مواقع الخامات والثروات المعدنية الموجودة في مصر.

وأوضح أن إعداد خريطة متكاملة للموارد المعدنية سيساعد في تحديد المناطق الواعدة أمام المستثمرين، ويدعم عمليات البحث والاستكشاف، بما يتيح توجيه الاستثمارات إلى المناطق ذات الإمكانات الأعلى.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين، ومن بينها البوابة الإلكترونية المخصصة للتعامل مع المستثمرين، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بصورة أكثر تنظيمًا ووضوحًا.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، مع العمل على جذب شركات جديدة وتوسيع نطاق عمليات البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المختلفة.