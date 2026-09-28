هولاند يلمح للعودة إلى الإليزيه.. وينافس شريكته السابقة في سباق 2027

ألمح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى إمكانية ترشحه مجدداً لرئاسة فرنسا في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

ترشح مشروط بفرصة واقعية للفوز

وقال هولاند البالغ 72 عاماً في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "قد أقرر القيام بذلك، ولكن فقط في ظروف استثنائية"، مشدداً على أن الترشح سيكون فقط إذا كانت هناك فرصة واقعية للوصول إلى الجولة الثانية والفوز في نهاية المطاف.

وأضاف: "إن الترشح للرئاسة ليس قراراً يُتخذ باستخفاف، لا سيما بالنسبة لرئيس دولة سابق مثلي".

مواجهة محتملة مع سيجولين رويال

وإذا قرر هولاند خوض الانتخابات، فسيواجه شريكته السابقة ووالدة أطفاله الأربعة سيجولين رويال، التي تترشح لقيادة الحزب الاشتراكي.

ويُعد هولاند مؤهلاً للترشح مجدداً، إذ يحدد الدستور الفرنسي فترة ولاية الرئيس بفترتين متتاليتين، وكان هولاند قد تولى الرئاسة من 2012 إلى 2017 ولم يترشح لولاية ثانية، بينما سيتعين على إيمانويل ماكرون الانتظار حتى 2032 إذا أراد استعادة السلطة.

هولاند: فرنسا تواجه عالماً أكثر قسوة وأوروبا في أزمة وجودية

وقال هولاند: "إن فرنسا عام 2027 لا تشبه فرنسا التي حكمتها إلا قليلاً. إننا نواجه عالماً أكثر تهديداً وخطورة وقسوة، وقارة أوروبية أصبحت هدفاً لقوى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. أوروبا تواجه أزمة وجودية".

وحذر من أن مارين لوبان المتشككة في الاتحاد الأوروبي تريد "تفكيك أوروبا"، فيما تُعتبر لوبان المرشحة الأوفر حظاً لخلافة ماكرون.

لوبان توسع تقدمها في استطلاعات الجولة الثانية

وأشار استطلاع للرأي أجراه تولونا هاريس التفاعلي لصالح RTL و M6 الاثنين، إلى أن لوبان وسعت تقدمها، حيث يُتوقع أن تتغلب بسهولة على رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، أقوى منافس وسطي لحزب التجمع الوطني، بنسبة 57% مقابل 43%.

كما ستتفوق على جان لوك ميلانشون اليساري المتشدد بنسبة 69% مقابل 31%.

من "الرئيس العادي" إلى ثاني أكثر السياسيين شعبية

وكان هولاند قد غادر الإليزيه في 2017 بنسبة تأييد بلغت 4%، بعد أن استقال ماكرون من الحزب الاشتراكي ليشكل قوته الوسطية الخاصة. إلا أنه عاد إلى الساحة السياسية في 2024 وفاز بمقعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد أن أظهر استطلاع في أبريل أنه ثاني أكثر السياسيين شعبية في فرنسا.

ويعزو هولاند الذي لا يزال يحظى بشعبية لدى الشباب، عودته إلى كونه "رئيس طفولتهم"، مقدماً نفسه كبديل معتدل للتطرف في السياسة الفرنسية.

واشتهر هولاند بتسمية نفسه "الرئيس العادي" تمييزاً عن سلفه نيكولا ساركوزي، غير أن حياته العاطفية كانت عكس ذلك، حيث انفصل عن شريكته التي استمرت 30 عاماً سيجولين رويال في 2007 بعد الكشف عن علاقته بفاليري تريرويلر، التي أصبحت السيدة الأولى لاحقاً، قبل أن يظهر في 2014 أنه على علاقة بالممثلة جولي جاييه التي تزوجها فيما بعد.