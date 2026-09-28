خطر على المرضى.. إسرائيل تغلق مستشفى خاصا في تل أبيب

أصدرت وزارة صحة الاحتلال، قرارا بوقف نشاط مستشفى «ميديكا تل أبيب» الخاص في منطقة رمات هحيال، عقب رصد مخالفات خطيرة خلال عملية تفتيش مفاجئة.

وقالت الوزارة، إن استمرار نشاط المستشفى يشكل خطرا جسيماً وفوريا على المرضى، مشيرة إلى أن التفتيش، الذي أُجري في المستشفى الواقع بشارع هبرزل 28، كشف عن سلسلة من أوجه القصور المتعلقة بإجراءات العمل داخل غرف العمليات وسلامة المرضى.

وأوضحت الوزارة، أن المفتشين رصدوا، من بين المخالفات، حالات نُفذت فيها إجراءات طبية بما يخالف الصلاحيات المهنية والتعليمات الملزمة، إلى جانب أوجه قصور أخرى في الممارسات الطبية وآليات العمل داخل المنشأة.

وأكدت وزارة الصحة، أن مجمل النتائج التي توصلت إليها عملية التفتيش تشير إلى وجود خلل منهجي في إدارة المستشفى، بما يشكل خطراً جسيما وفوريا على صحة المرضى وسلامتهم، الأمر الذي دفعها إلى إصدار قرار بوقف النشاط.