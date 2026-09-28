جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

كشفت قناة “CANAL NOW”، عن وجود حالة من الجدل داخل نادي النصر السعودي، بسبب طريقة تعامل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، مع مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

وأوضحت القناة أن طريقة استخدام كريستيانو رونالدو، إلى جانب قرار إبقائه على مقاعد البدلاء خلال المباراة الأخيرة؛ يمثلان تغييرًا عما تم الاتفاق عليه مسبقًا بين المدرب واللاعب.

وأشارت إلى أن جورجي جيسوس يقوم بأمور مختلفة عما تم الاتفاق عليه مع رونالدو، وهو ما قد يترك آثارًا يصعب تجاوزها على العلاقة بين المدير الفني وقائد الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت “CANAL NOW” أن الجودة الرياضية لجورجي جيسوس لا تحظى بجدل، إلا أن عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، إلى جانب التفسيرات المتعلقة بطريقة إدارة مشاركة رونالدو؛ تثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالاتفاق الذي جرى بين الطرفين.

ويترقب جمهور النصر تطورات العلاقة بين جيسوس ورونالدو، خاصة في ظل أهمية اللاعب البرتغالي للفريق، وما يمثله من عنصر أساسي داخل صفوف العالمي.