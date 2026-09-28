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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي ورونالدو يقتربان من دخول نادي الألف هدف

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
رباب الهواري

يواصل النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في ملاعب كرة القدم، بعدما اقترب الثنائي من الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرتهما الاحترافية، في إنجاز استثنائي لم يسبق لأي لاعب تحقيقه بهذا الشكل.

ميسي يحتاج إلى 69 هدفًا

يبلغ إجمالي أهداف ليونيل ميسي في مسيرته الرسمية مع الأندية والمنتخب الأرجنتيني نحو 931 هدفًا، ليصبح على بُعد 69 هدفًا فقط من الوصول إلى الرقم التاريخي، المتمثل في تسجيل ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.

ويواصل النجم الأرجنتيني مسيرته الكروية بمستويات تهديفية لافتة، رغم تقدمه في العمر، حيث لا يزال قادرًا على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف مع فريقه ومنتخب بلاده.

ويظل الوصول إلى ألف هدف تحديًا كبيرًا أمام ميسي، إذ يحتاج إلى تسجيل 69 هدفًا إضافيًا من أجل بلوغ هذا الرقم، وهو ما سيضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية والإنجازات.

رونالدو يقترب أكثر من الألف

على الجانب الآخر، يبدو كريستيانو رونالدو أقرب بشكل واضح إلى تحقيق حلم الوصول إلى ألف هدف، بعدما وصل إجمالي أهدافه الرسمية إلى نحو 978 أو 979 هدفًا مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

وبذلك، يحتاج قائد المنتخب البرتغالي إلى تسجيل ما بين 21 و22 هدفًا فقط للوصول إلى حاجز الألف هدف، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم القياسي في المسيرة الاحترافية الرسمية وفق الإحصائية المشار إليها.

سباق تاريخي بين الأسطورتين

ويمنح الفارق الحالي بين ميسي ورونالدو هذا السباق أهمية خاصة، إذ يفصل النجم البرتغالي عدد محدود من الأهداف عن تحقيق الرقم التاريخي، بينما يحتاج ميسي إلى 69 هدفًا إضافيًا.

ومع استمرار الثنائي في الملاعب، تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان رونالدو سيتمكن من الوصول إلى الألف أولًا، وكيف سيواصل ميسي مطاردة هذا الرقم الاستثنائي.

ليونيل ميسي رونالدو اخبار الرياضة البرتغال الارجنتين

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