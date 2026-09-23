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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو: اختيار جيسوس مثالي.. وبلوغ 1000 هدف ليس هاجسا

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده ومهاجم النصر السعودي، بتعيين مواطنه جورجي جيسوس مديرًا فنيًا للمنتخب، معتبرًا أن اختياره لقيادة المنتخب يمثل قرارًا مثاليًا، معربًا عن أمله في استمراره بمنصبه لسنوات طويلة.

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وتحدث رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة البرتغال وويلز، المقررة اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وفقًا لما أوردته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وتولى جيسوس قيادة المنتخب البرتغالي خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي رحل عن منصبه عقب خروج البرتغال من كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، التي واصلت مشوارها حتى التتويج باللقب.

تعيين جيسوس

وقال رونالدو عن تعيين جيسوس: "اختيار جيسوس مثالي، فهنا توجد أجواء وأفكار مختلفة، وكما قال جيسوس، عمل الكثيرون هنا تحت قيادته، ما يجعل الأمر أسهل، وسيبقى هنا أعوامًا عديدة، وآمل أن يحدث ذلك".

وتطرق قائد المنتخب البرتغالي إلى الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه اعتاد التعامل مع مثل هذه المواقف ولا يسمح لها بالتأثير عليه.

وقال: "أعرف أن بعض القنوات هنا تريد إطلاق ما أسميه بالرصاص، لكنني أهرب من الطلقات، واعتدت على عدم محبة بعض الناس لي، وهذا أمر لا يمكنني التحكم فيه، ولا يؤثر في إطلاقًا".

وتحدث رونالدو كذلك عن طموحه للوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته، مؤكدًا أن الرقم يمثل هدفًا بالنسبة إليه، لكنه لا يشكل هاجسًا يضغط عليه.

وأوضح: "أعرف أنني سأصل إليه، لكنه ليس هاجسًا، وأريد الوصول إليه، نعم، لكنني أريد الاستمتاع بالرحلة".

ويمتلك رونالدو حاليًا 979 هدفًا خلال مسيرته، بواقع 833 هدفًا مع الأندية و146 هدفًا مع منتخب البرتغال، ليصبح على بعد 21 هدفًا من الوصول إلى حاجز الألف هدف.

وعندما سُئل عما إذا كان التتويج بدوري الأمم الأوروبية أو الوصول إلى 1000 هدف يمثل الهدف الأهم بالنسبة إليه، اكتفى رونالدو بابتسامة وأشار إلى رغبته في تحقيق الهدفين معًا.

وفيما يتعلق بمشاركته مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، استبعد رونالدو خوض المباريات الأربع كاملة، مؤكدًا أن إدارة دقائق لعبه ستكون أمرًا طبيعيًا.

وقال قائد البرتغال: "أستطيع التأكيد أنني لن ألعب المباريات الأربع كاملة بواقع 90 دقيقة في كل مباراة".

رونالدو جيسوس كريستيانو رونالدو

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