جيسوس يكشف سبب استدعاء كريستيانو رونالدو.. ويؤكد: مستواه هو الفيصل

تحدث البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن أسباب استدعاء مواطنه كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن مستوى اللاعب الحالي هو العامل الأهم في قراراته الفنية، بعيدًا عن تاريخه وإنجازاته.

وقال جيسوس في تصريحات تلفزيونية عن سبب استدعاء كريستيانو رونالدو: «مستواه أكثر ما يهمني، والماضي لا يُحتسب».

وأضاف: «كريستيانو لاعب مثل جميع اللاعبين الآخرين، إذا قدم أداءً جيدًا، سيلعب، وإذا لم يكن كذلك، لن يشارك».

وتابع المدير الفني لمنتخب البرتغال: «لديه مكانة مختلفة، حقق 5 كرات ذهبية، لكن هل سيؤثر ذلك على قراراتي؟ لا».

واختتم جيسوس تصريحاته قائلًا: «لكن هل هو لاعب مختلف عن البقية؟ نعم، طبعًا».