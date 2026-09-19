موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق توتنهام، بقيادة المدرب روبرتو دي زيربي، مباراة ظهر اليوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك ضد خصمه أستون فيلا.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" مباراة توتنهام وأستون فيلا، في خضم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2026/27.

ويحتل توتنهام المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين فقط، في حين أن أستون فيلا لديه نقطة في المركز التاسع عشر.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم بعدما ودع بطولة كأس كاراباو عقب الخسارة بثلاثة أهداف لهدف على يد ليفربول، في دور الـ32.

ويعاني توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي ذلك الموسم حيث لم يحقق أي فوز، واكتفى بتعادلين وخسارتين، كما إنه لم يسجل أي أهداف رغم تدعيم الفريق هجوميًا بعدة صفقات أبرزها عمر مرموش.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1.