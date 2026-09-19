قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: بيزيرا اجتاز الكشف الطبي وإعلان انتقاله للإمارات خلال ساعات
أمير هشام يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب كولومبي
معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟
بعد حرب التعريفات الجمركية .. أزمة جديدة بين كندا وأمريكا | ماذا يحدث؟
السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج
حكم قراءة القرآن بطريقة برايل أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
آخر موعد لتقديم تحويلات جامعة القاهرة 2026 وشروط قبول الطلبات
مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم
اليمن.. استهداف تجمعات وآليات تابعة للحوثيين بمعسكري أم ريش وعقبة ملعاء
مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف التصعيد ويدعو إلى تسوية سياسية في اليمن
أمير هشام: الزمالك يوجه عائد بيع بيزيرا لحل أزمات الفريق والقضايا الخارجية
أمريكا توافق على بيع معدات دفاع جوي لـ أوكرانيا بـ 2.68 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
رباب الهواري

يخوض فريق توتنهام، بقيادة المدرب روبرتو دي زيربي، مباراة ظهر اليوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك ضد خصمه أستون فيلا.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" مباراة توتنهام وأستون فيلا، في خضم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2026/27.

ويحتل توتنهام المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين فقط، في حين أن أستون فيلا لديه نقطة في المركز التاسع عشر.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم بعدما ودع بطولة كأس كاراباو عقب الخسارة بثلاثة أهداف لهدف على يد ليفربول، في دور الـ32.

ويعاني توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي ذلك الموسم حيث لم يحقق أي فوز، واكتفى بتعادلين وخسارتين، كما إنه لم يسجل أي أهداف رغم تدعيم الفريق هجوميًا بعدة صفقات أبرزها عمر مرموش.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1.

توتنهام عمر مرموش اخبار الرياضة الدورى الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

اجازة السادس من اكتوبر

حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد التراجع في البنوك

ترشيحاتنا

جانب من المبني الإيراني

إيران تعيد بسرعة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها للأسلحة النووية

ليبيا تشارك في اجتماع الصالون الثقافي العربي

السفير الليبي يشارك في اجتماع الصالون الثقافي العربي لبحث برنامج أنشطته

الاحتلال

الجيش اللبناني: انسحاب القوة الإسرائيلية من دير ميماس وعودة الجنود إلى موقعهم

بالصور

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

هل ينفع تجميد البيض؟.. شيف محترف يقدم الطريقة الصحيحة لحفظه.. ويُفضل استخدام الكمية المذابة في هذه الوصفات

هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه
هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه
هل ينفع تجميد البيض؟ الطريقة الصحيحة لحفظه

قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد.. نصائح مهمة لتفادي عدم الصلاحية

قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد
قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد
قبل شراء الجبن.. 5 علامات تكشف المنتج غير الجيد

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد