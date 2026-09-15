تشكيل توتنهام أمام ليفربول في كأس كاراباو.. عمر مرموش أساسيًا

أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو».

ويحل توتنهام ضيفًا على ليفربول بملعب أنفيلد، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس كاراباو لموسم 2026-2027.

ويدخل توتنهام المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز واستعادة الثقة، في ظل البداية الصعبة للفريق بالدوري الإنجليزي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 جولات.

وشهد تشكيل توتنهام تواجد النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في الخط الهجومي، إلى جانب محمد قدوس وماتيس تيل.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: توسين أديرابيويو، ماركوس سينيسي، ديستني أودوجي، آرتشي جراي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، كونور جالاجير، لوكاس بيرجفال.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد قدوس، ماتيس تيل.