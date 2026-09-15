رئيس الوزراء اليمني: التصعيد الحوثي بدعم إيراني يهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية

حذر رئيس الوزراء اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، من تداعيات التصعيد الذي تنفذه جماعة الحوثي، معتبراً أن استمرار التحركات العسكرية في ظل ما وصفه بالدعم الإيراني يهدد بتحويل اليمن إلى منصة تستهدف أمن المنطقة والمصالح الدولية.

وقال رئيس الوزراء اليمني إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكرياً داخلياً، مشيراً إلى أن تداعياته تتجاوز حدود البلاد وتمس أمن دول المنطقة واستقرارها، فضلا عن تأثيرها على المصالح الدولية.

وأضاف أن الاعتداء الذي استهدف السعودية لا يمكن فصله، وفق تقديره، عن التصعيد المتواصل في الساحل الغربي، معتبراً أن التطورات تأتي في إطار مشروع أوسع تدعمه إيران.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة التعامل مع هذه التطورات باعتبارها تهديداً إقليمياً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً، في ظل استمرار التوترات الأمنية واتساع نطاق المخاوف بشأن تداعيات التصعيد على أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.