وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام التابعة للوزارة

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا داخليًا بمقر الوزارة مع "الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي" التابعة للوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل والجهود المبذولة لتنفيذ المهام الموكلة إلى الأمانة، وتعزيز جهود الدولة المصرية لدعم ضحايا ومصابي مخلفات الألغام.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن أهمية التعاون مع الشركاء والمانحين الدوليين لمواصلة جهود تطهير منطقة العلمين والساحل الشمالي الغربي من الألغام ومخلفات الحروب .. مشيرًا إلى ما تحقق من تقدم ملموس في هذا المجال، بما أسهم في حماية الأرواح من خلال تطهير مساحات واسعة من الأراضي وإتاحتها للمشروعات التنموية والاستثمارية، ودفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

واستمع الوزير عبدالعاطي إلى عرض حول سبل تفعيل أنشطة الأمانة، والجهود المبذولة لتوفير الرعاية اللازمة للمتضررين وذوي الإعاقة الناتجة عن حوادث الألغام ومخلفات الحروب عبر توفير الأطراف الصناعية، لتمكينهم من دخول سوق العمل والمشاركة فيه بفاعلية.