مؤسسة أبو العينين توزع الحقائب والأدوات المدرسية على التلاميذ وذوي الهمم

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، تقرير عن قيام مؤسسة أبو العينين بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على التلاميذ وذوي الهمم.

فرحة بشنطة جديدة، وأقلام وألوان تنتظر أول درس وأول رسمة.. بهذه الأجواء، وزعت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حقائب مدرسية وأدوات دراسية على التلاميذ، ومن بينهم أطفال من ذوي الهمم، لمشاركة الأسر استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وتخفيف أعباء مستلزمات الدراسة.

وشارك متطوعو المؤسسة في تجهيز آلاف الحقائب وترتيب محتوياتها من الكراسات والأقلام والأدوات المدرسية، ثم توزيعها على الأطفال. وبدأ التوزيع بالمحافظات عن طريق الجمعيات القاعدية وقوافل «إيد واحدة» في محافظات الصعيد، وسط اهتمام بأن تصل إليهم مستلزمات تساعدهم على بدء الدراسة، والشعور بالفرحة مع زملائهم.

جهود مؤسسة أبو العينين المتواصلة لدعم الأكثر احتياجًا

وجاء الاهتمام بالأطفال من ذوي الهمم ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لدعمهم ومساندة أسرهم، والاقتراب من احتياجاتهم التعليمية والإنسانية، ومشاركتهم المناسبات التي تحمل لهم البهجة.

وتُنفذ هذه الجهود بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، في إطار أنشطة المؤسسة لدعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على مواجهة متطلبات العام الدراسي الجديد.