تامر أمين يهنئ لميس الحديدي بعد فوزها بجائزة أفضل برنامج اجتماعي تلفزيوني

هنأ الإعلامي تامر أمين الإعلامية لميس الحديدي، بعد حصولها على جائزة أفضل برنامج اجتماعي تلفزيوني عن برنامج «الصورة»، وذلك خلال منتدى الإعلام العربي في دبي.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع «النهار»، أن الجائزة تعد تكريمًا مهمًا للإعلام المصري بصفة عامة، ولشبكة تلفزيون النهار، وكذلك للإعلامية لميس الحديدي، مشيرًا إلى أن برنامج «الصورة» يقدم تحليلًا اجتماعيًا يوميًا لمعظم الأحداث التي تشهدها مصر والوطن العربي والعالم، بصورة شاملة ودقيقة ومحترمة.



وأضاف أن لميس الحديدي صحفية وإعلامية معروفة، ولها مشوار طويل في مجال الإعلام، مؤكدًا أن انضمامها إلى شبكة تلفزيون النهار يمثل إضافة مهمة للشبكة، وهو ما ظهر من خلال برنامج «الصورة» والنجاحات التي حققها خلال الشهور الأخيرة.



وأشار تامر أمين إلى أن الجائزة تأتي من منتدى مهم، وهو منتدى الإعلام العربي في دبي، موجهًا التحية للمنتدى على هذا التكريم.