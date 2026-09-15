أول قرية خضراء ذكية في الدلتا.. محافظ الغربية يزرع عددا من الأشجار بحديقة نهطاي

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود التشجير وزيادة المساحات الخضراء بحديقة قرية نهطاي بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، مؤكدًا أن التوسع في التشجير يأتي في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، بما يوفر بيئة أفضل وأكثر استدامة لأهالينا.

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وأكد محافظ الغربية أن نهطاي تمثل نموذجًا لما تستهدفه الدولة من قرى خضراء ذكية، باعتبارها أول قرية خضراء ذكية في الدلتا، وحصولها على شهادة «ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء» كثاني قرية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة.