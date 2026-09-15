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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية وسط المزارعين: إحنا موجودين علشان نخدمكم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

خلال جولته بقرية نهطاي بمركز زفتى، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على التحدث مع المزارعين والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، مؤكدًا أن وجود الخدمات الزراعية والبيطرية داخل القرية يخفف عن الفلاح ويتيح له الحصول على الخدمة والإرشاد بالقرب من أرضه ومواشيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ المجمع الزراعي البيطري بقرية نهطاي، والذي يضم الجمعية الزراعية ومركز الإرشاد الزراعي والوحدة البيطرية، لتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب تنظيم الندوات الإرشادية والتوعية بالممارسات التي تساعد على تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي ندوة إرشادية للمزارعين حول الاستفادة من قش الأرز، والتعرف على الطرق التي يمكن من خلالها تحويله إلى قيمة مضافة يستفيد منها المزارع، بما يدعم الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية ويسهم في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار الإرشاد الزراعي والتواصل المباشر مع المزارعين، وتقديم حلول عملية تساعدهم على الاستفادة من مواردهم ومخلفاتهم الزراعية، مشددًا على أن خدمة الفلاح تبدأ من أرضه وقريته، وأن المحافظة حريصة على أن تكون الخدمات والإرشادات قريبة من أهالينا في كل القرى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات نهطاي زفتي

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