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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 20 طن لحوم مخالفة بالخصوص مذبوحة خارج المجازر وأخرى غير صالحة للاستهلاك

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بمدينة الخصوص، بالتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.
وضمت الحملة لجنة برئاسة الإدارة العامة لشرطة التموين، وبمشاركة مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور محمد رفعت، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء.


وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط نحو 20 طنًا من اللحوم، شملت كميات من اللحوم الجملي والبقري المذبوحة خارج المجازر المعتمدة، فضلًا عن ضبط لحوم مفرومة مستخدمة في تجهيز الحواوشي، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المتداولة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد صحة وسلامة المواطنين.
ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، وتشديد الرقابة على أماكن تداول وعرض المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إليهم.

القليوبية مجازر الطب البيطري حملة مكبرة محافظة القليوبية

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