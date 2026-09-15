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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة صحة القليوبية يتفقد مستشفى شبين القناطر المركزي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور إسحق جميل وكيل وزارة الصحة بالقليوبية  مستشفى شبين القناطر المركزي وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان جودة وسلامة الرعاية الصحية للمرضى.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح كساب وكيل مديرية الصحة بالقليوبية والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الاسنان مستشفى شبين القناطر المركزي للوقوف على انتظام العمل والتأكد من جودة وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.


وشهدت الجولة مشاركة عدد من مديري الإدارات الفنية وفرق الإشراف بالمديرية حيث تم المرور على مختلف الأقسام الحيوية بالمستشفى إلى جانب متابعة الخدمات المكملة ورصد مستوى الأداء والوقوف على أي ملاحظات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

وعقب الجولة عقد الدكتور إسحق جميل اجتماعًا موسعًا مع مدير المستشفى ونوابه ورؤساء الأقسام لمناقشة مؤشرات الأداء وخطط تحسين مستوى الخدمة، مؤكدًا على ضرورة: رفع مؤشرات أداء العمليات وزيادة معدلات الإنجاز والعمل على رفع نسب الإشغال بالأقسام الداخلية والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة وتفعيل المرور اليومي لرؤساء الأقسام ونوابهم على المرضى ومتابعة سير العمل بشكل مستمر ورفع كفاءة قسم الاقتصادي والمميز وتحسين مؤشرات الأداء بمختلف أقسام المستشفى.
 

وكذلك توفير الأطباء على مدار الساعة بمختلف التخصصات لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية وسرعة إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة والالتزام بالفصل الجيد للنفايات والتخلص الآمن منها وفق الإجراءات المنظمة وأيضا الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وجودة وسلامة المرضى والحفاظ على مستوى النظافة العامة بالمستشفى ورفع كفاءة الخدمات الفندقية والتأكد من الالتزام بكافة اشتراطات الصحة والسلامة الخاصة بالمطبخ.
 

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تلافي جميع السلبيات والملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة خلال أسبوعين مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الإجراءات التصحيحية وقياس أثرها على مستوى الخدمة.
 

وعقب انتهاء الجولة بمستشفى شبين القناطر المركزي تم المرور على وحدة نوي لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى تواجد النوبتجية إلى جانب متابعة الانضباط الإداري وانتظام سير العمل داخل الوحدة.
 

وأكدت الجولة أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالقليوبية للارتقاء بمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية وسرعة التعامل مع أي معوقات بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة تليق بالمواطن القليوبي.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الصحة جولة تفقدية مستشفى شبين القناطر

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