تقرير أمريكي يرصد اعتراف البنتاجون بخسائر كبيرة جراء حرب إيران

كشف تقرير صادر عن المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن تعرض مئات المباني والمنشآت التابعة للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لأضرار أو دمار خلال الأشهر الأولى من الحرب مع إيران، في أول تقييم رسمي أمريكي بهذا المستوى لحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية والدبلوماسية.

وبحسب ما أوردته وكالة «تسنيم» الإيرانية، تناول التقرير الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الهجمات الإيرانية طالت منشآت وقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، بينها الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعُمان والأردن.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات أدت إلى تغييرات في أنماط انتشار القوات الأمريكية وتحركاتها، إذ اضطرت القيادة المركزية الأمريكية إلى إعادة تمركز بعض القوات والمعدات ومواقع التخزين، فضلًا عن تعديل آليات الدعم والإمداد.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمريكية، وفق التقرير، سحب مروحيات الإخلاء الطبي التابعة للجيش الأمريكي من العراق والكويت، ما أدى إلى الاعتماد بصورة أكبر على النقل البري لإجلاء الجنود المصابين إلى منشآت طبية محلية.

وتطرق التقرير إلى الأضرار التي لحقت بالمركز الإقليمي للقوات البحرية الأمريكية في البحرين، معتبرًا أن تضرر المنشأة فرض تحديات على واشنطن فيما يتعلق بتوفير قواعد وموانئ دعم مناسبة. وفي هذا السياق، برزت جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي كمركز لوجستي بديل، الأمر الذي أطال دورة إعادة إمداد القوات الأمريكية لتتراوح بين 14 و18 يومًا.

كما رصد التقرير تراجعًا في مخزونات بعض الأسلحة الأمريكية الرئيسية، إلى جانب صعوبات مؤقتة في توفير المعدات واضطرابات في منظومة البريد العسكري، وهي عوامل زادت من الضغوط على القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قدر التقرير الخسائر التي لحقت بالمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط بنحو 184 مليون دولار. وذكر أن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت في أوائل مارس لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما ألحق أضرارًا بعدد من المنشآت، بينها مرافق مرتبطة بمحطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

كما تعرضت منشآت القنصلية الأمريكية في دبي لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة، فيما أوقفت السفارة الأمريكية في الكويت أنشطتها بالكامل خلال مارس بعد تعرضها لهجمات وأضرار، قبل استئناف الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في أواخر يونيو.

ووفق التقرير، سجلت المنشآت الأمريكية في العراق أكثر الأضرار المالية بين المنشآت الدبلوماسية، إذ قدرت الخسائر الناجمة عن الهجمات بنحو 157 مليون دولار، في وقت أشارت فيه تقديرات أمريكية سابقة إلى وقوع أكثر من 600 هجوم على منشآت أمريكية في العراق.

ويشير التقرير، إلى جانب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، إلى أن تداعيات الحرب قد تتجاوز الأضرار المباشرة، مع طرح احتمال أن تؤدي التغييرات التي طرأت على انتشار القوات والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط إلى تقليص طويل الأمد للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

