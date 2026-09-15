البحرين ترأس الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون

ترأس خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، الاجتماع السابع والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم.

وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين للمجلس، وبحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس.

وأكد حميدان، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التنسيق بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي، مشيدًا بالتطور المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي الخليجي ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وبحث الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجالات المصرفية والمالية، وفي مقدمتها توصيات اللجان وفرق العمل المختصة بنظم المدفوعات، ضمن خطة تفعيل مسارات العمل الخليجي المشترك.

كما تناول المحافظون جهود تطوير أطر الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون، إلى جانب بحث المستجدات المتعلقة بالتقنيات المالية ودورها في تطوير القطاع المالي والمصرفي الخليجي.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى آليات تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني في القطاع المصرفي، في ظل تنامي أهمية حماية البنية التحتية المالية والأنظمة المصرفية من المخاطر والتهديدات الإلكترونية.

واستعرض الاجتماع أيضًا الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويدعم سلامة واستقرار الأنظمة المالية في دول المجلس.

ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية، التي تستهدف تعزيز التنسيق النقدي والمصرفي وتبادل الخبرات بين دول المجلس، بما يدعم استقرار القطاع المالي ويواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية والتقنيات المالية.

