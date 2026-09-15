جافين نيوسوم يحسم موقفه من منافسة كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2028

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم أنه لن يخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028 إذا قررت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس الترشح، في موقف قد يعيد رسم ملامح المنافسة داخل الحزب الديمقراطي على خلافة الرئيس دونالد ترامب.



وقال نيوسوم، خلال مقابلة مع شبكة CNN أجراها الصحفي جيك تابر، إنه لن يدخل السباق في مواجهة هاريس، موضحًا أن المنافسة بينهما، باعتبارهما سياسيين من كاليفورنيا ولهما قاعدة دعم متداخلة، لن تكون في مصلحة الحزب الديمقراطي.



وأشار حاكم كاليفورنيا إلى وجود تداخل كبير بين مؤيدي الطرفين والداعمين المحتملين لهما، معتبرًا أن خوضهما السباق معًا قد يؤدي إلى استنزاف الموارد والأصوات الديمقراطية، ويمنح منافسي الحزب فرصة للاستفادة من الانقسام الداخلي.



ووصف نيوسوم احتمالية دخوله في مواجهة مباشرة مع هاريس بأنها أشبه بـ«التدمير المتبادل»، معتبرًا أن مثل هذا السيناريو سيكون مكسبًا للمنافسين.

كما قال إنه لا يريد أن «يضيع وقت الجميع» في معركة انتخابية بين شخصيتين تنتميان إلى الولاية نفسها ولهما دوائر سياسية متقاطعة.



وفي الوقت نفسه، لم يحسم نيوسوم قراره النهائي بشأن خوض انتخابات 2028، مؤكدًا أنه لا يزال يقيّم موقفه السياسي وما إذا كان مستعدًا بالفعل لخوض السباق الرئاسي.

وأوضح أنه لم يكن مستعدًا لخوض انتخابات 2024، وأن قرار الترشح يتطلب وجود دافع وهدف واضحين.



وتكتسب تصريحات نيوسوم أهمية خاصة، خصوصًا مع انتهاء ولايته كحاكم لكاليفورنيا وعدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة، بينما تُعد انتخابات 2028 من أبرز الاستحقاقات التي تتجه إليها أنظار الديمقراطيين مبكرًا.



أما هاريس، فلم تعلن حتى الآن ترشحها رسميًا لانتخابات 2028، لكنها لا تزال تُطرح باعتبارها إحدى الشخصيات البارزة المحتملة في السباق الديمقراطي، ما يجعل تصريحات نيوسوم مؤشرًا مبكرًا على طبيعة التحالفات والمنافسات داخل الحزب خلال المرحلة المقبلة.