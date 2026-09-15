لمدة 3 أيام وتضم افتتاحات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس التاريخية للمنيا

تستقبل محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في زيارة تستمر لمدة 3 أيام، وتشمل عددًا من الفعاليات والزيارات بمدينة ملوي، جنوب المحافظة ، وذلك في اطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لمطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين .

ويبدأ البابا تواضروس جولته بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» بقرية دير أبوحنس، في مستهل برنامج الزيارة التي تتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والمجتمعية، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال قداسة البابا والوفد المرافق له.

وتتواصل الزيارة غدًا الأربعاء 16 سبتمبر، من خلال زيارة المطرانية، وإقامة مراسم التدشين والقداس الإلهي، إلى جانب تنظيم احتفالية كبرى مساء اليوم نفسه، بمناسبة اليوبيل لمطرانية ملوي، في إطار برنامج الزيارة المقرر بمدينة ملوي



وتختتم جولة البابا تواضروس في محافظة المنيا، يوم الخميس 17 سبتمبر، بزيارة دير أبو فانا، إذ يتفقد قداسة البابا أرجاء الدير ويتابع أعمال التطوير التي شهدها خلال الفترة الماضية

كما سيتم افتتاح الكنيسة الأثرية بدير أبوفانا، عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل، لتختتم بذلك الزيارة التي تمتد على مدار ثلاثة أيام وتشمل عددًا من أبرز المواقع الدينية والأثرية في جنوب محافظة المنيا.