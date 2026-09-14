سلم نفسه.. مصرع شاب صدمته سيارة إسعاف بدائري المنيا

لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام سيارة إسعاف به خلال سيرها على الطريق الدائري بمركز المنيا، فيما جرى نقل جثمانه إلى المستشفى ، بينما سلم قائد سيارة الإسعاف نفسه إلى الأجهزة الأمنية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ،بوقوع حادث تصادم سيارة إسعاف بشاب على الطريق الدائري بمركز المنيا، ما أسفر عن مصرعه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والتحريات الأولية أنه خلال سير سيارة الإسعاف، وكانت تقل أحد المصابين لنقله إلى المستشفى، اصطدمت بشاب، ما أدى إلى مصرعه متأثرًا بإصابته.

وعقب وقوع الحادث، توقف قائد سيارة الإسعاف، ونقل جثمان الشاب إلى المستشفى ، ثم سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات القانونية