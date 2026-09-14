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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: أكتوبر المقبل تطعيم الأطفال من 9 أشهر حتى 10 سنوات ضد الحصبة والحصبة الألمانية

الاستعدادات الخاصة بالحملة
الاستعدادات الخاصة بالحملة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية الالتزام ببرامج التطعيمات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، باعتبارها أحد أهم إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال، معلنًا الاستعداد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظة خلال شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وفى هذا الإطار، عقد اجتماع تنسيقي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالحملة، بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بمشاركة مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة و التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر وممثلى هيئة الرعاية الصحية و الاوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة وإدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة  .

وتناول الاجتماع خطة الاستعداد لتنفيذ الحملة، واستكمال التجهيزات اللازمة، وتوفير الدعم اللوجستي للفرق الطبية، إلى جانب تكثيف التنسيق بين الجهات المشاركة وفرق الإشراف والمتابعة، بما يضمن وصول التطعيمات إلى الأطفال المستهدفين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحقيق أعلى معدلات التغطية المستهدفة.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل أن الحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين بمحافظة المنيا، مشيرة إلى أن التطعيم آمن ومعتمد ومتاح مجانًا من خلال الوحدات والمراكز الطبية والفرق المتنقلة، مع إعداد الفرق الطبية والإشرافية ومتابعة أعمالها ميدانيًا لضمان جودة الخدمة ووصولها إلى جميع المستهدفين.

ودعت وكيل وزارة الصحة أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم خلال المواعيد المقررة للحملة، مؤكدة أهمية التطعيم في الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية والحد من انتشار العدوى ومضاعفاتها، مع استمرار جهود التوعية الصحية والتعريف بأماكن تقديم الخدمة، لضمان مشاركة الأسر وتحقيق المستهدف من الحملة.
 

المنيا محافظ المنيا التطعيم الصحة

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