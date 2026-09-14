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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة حارس وست هام السابق عن عمر 64 عامًا

وست هام
وست هام
مجدي سلامة

توفي لوديك ميكلوسكو، حارس مرمى وست هام يونايتد ومنتخبي تشيكوسلوفاكيا وجمهورية التشيك السابق، عن عمر ناهز 64 عامًا، حسبما أعلنت عائلته، اليوم.

وانضم ميكلوسكو، المعروف بلقب "لودو"، إلى وست هام عام 1990 قادمًا من بانيك أوسترافا، وخاض مع النادي اللندني 8 سنوات، شارك خلالها في 373 مباراة، قبل أن ينتقل إلى كوينز بارك رينجرز، حيث واصل مسيرته حتى اعتزاله كرة القدم عام 2001.

وحظي الحارس التشيكي بمكانة خاصة لدى جماهير وست هام، التي احتفظت بذكريات مميزة عن مسيرته مع الفريق، قبل أن يعود للعمل في النادي لاحقًا ضمن الجهاز الفني مدربًا لحراس المرمى.

وبعد عودته إلى بلاده، عمل ميكلوسكو في وكالة رياضية ساهم من خلالها في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة، قبل أن يعود إلى بانيك أوسترافا عام 2022، ليتولى عضوية مجلس الإدارة ومنصب المدير الرياضي.

وكان ميكلوسكو قد أعلن إصابته بالسرطان عام 2021، قبل أن يكشف في 2024 عن قراره التوقف عن الخضوع للعلاج الكيميائي، مؤكدًا رغبته في الاستمتاع بما تبقى من حياته.

ونعى وست هام حارسه السابق في بيان مؤثر، مشيرًا إلى أن أغنيته الشهيرة ظلت حاضرة في مدرجات النادي خلال مبارياته، كما كرمت الجماهير مسيرته في فبراير الماضي برفع لافتة خاصة تخليدًا لذكراه.

وقال النادي في بيانه: "سيظل لوديك حاضرًا في قلوب عائلة وست هام إلى الأبد، ارقد بسلام يا لوديك، حارس المرمى المحبوب والملهم، والرجل العملاق اللطيف".

وست هام ميكلوسكو لوديك ميكلوسكو

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