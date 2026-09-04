الملياردير التشيكي كريتينسكي يصبح أكبر مساهم في نادي وست هام

أصبح الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي أكبر مساهم في نادي وست هام يونايتد بعد التوصل إلى اتفاق ‌لزيادة حصته، حسبما أعلن النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية اليوم الجمعة، ما أنهى فعليا محاولة أماندا ستافيلي لشراء حصة في النادي الذي كان يلعب سابقا في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز.

وتوصلت فانيسا جولد، ابنة رئيس وست هام السابق ديفيد جولد، الشهر الماضي إلى اتفاق لبيع أسهم عائلتها إلى كونسورتيوم بقيادة ستافيلي وآخرين، بعد أن فشلت صفقة بيع سابقة متفق عليها مع كريتينسكي.

ومع ذلك، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن كريتينسكي، مالك شركة رويال ميل، توصل لاتفاق مع المساهمين المتبقين ‌في ⁠وست هام، بمن فيهم الرئيس السابق ديفيد سوليفان، بشأن الحصة المملوكة لعائلة جولد، ما رفع حصته إلى 46 بالمئة.

وقال النادي في بيان: "يحيط وست هام يونايتد (الجميع) علما ⁠بالإعلان الذي يفيد بأن دانييل كريتينسكي، من خلال شركة هولدنجز 1890، توصل إلى اتفاق للاستحواذ على العدد المطلوب من ⁠الأسهم ليصبح أكبر مساهم منفرد في النادي".

وست هام يونايتد

وقالت فانيسا، التي تمثل عائلة جولد، إنها سعيدة بتوصل ⁠مساهمي وست هام إلى اتفاق يؤكد أن كريتينسكي أصبح أكبر مساهم. كما سترتفع حصة سوليفان إلى 40 بالمئة.