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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوك حول حضور إنفانتينو مع انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

من المتوقع حضور نحو 15 ألف شخص للمباراتين الافتتاحيتين في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما غدا السبت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون من بين الحاضرين.

وتعد البطولة، التي تستمر حتى 27 سبتمبر في بولندا، أول مسابقة كبرى ينظمها الفيفا كان من الممكن أن تتأثر بالأزمة الإدارية التي أعقبت اقتراح إنفانتينو ببيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتراجع إنفانتينو عن الاقتراح في 31 يوليو بعد معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وأطراف معنية أخرى.

وتضمنت خطة (فيفا فورورد إنتربرايز) نقل الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، إلى شركة تابعة جديدة، على أن يدفع مستثمرون من القطاع الخاص حوالي 4.2 مليار دولار مقابل حصة تقدر قيمة الشركة بحوالي 20 مليار دولار.

وواجه المسؤول السويسري (56 عاما) منذ ذلك الحالة دعوات من اليويفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وواتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) تطالبه بالاستقالة، على الرغم من أنه أعلن أنه سيسعى لولاية رابعة في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في مارس 2027.

ولم يعلن أي منافس ترشحه رسميا حتى الآن، لكن اليويفا قال إنه سيعمل مع الاتحادات القارية الأخرى لضمان توفير بديل تثق فيه الاتحادات الأعضاء.

بطولة تطويرية مهمة

تعد كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما بطولة مهمة لتطوير كرة القدم النسائية، وتأمل العديد من لاعباتها أن تشارك في نهاية المطاف في كأس العالم للسيدات للكبار في البرازيل العام المقبل.

ويشهد اليوم الافتتاحي مواجهة بين بولندا المضيفة والأرجنتين، قبل أن تلتقي المكسيك مع بنين، وتقام المباراتان في كاتوفيتسه.

ولم يتمكن الفيفا حتى اليوم الجمعة من تأكيد ما إذا كان إنفانتينو سيحضر المباراتين الافتتاحيتين.

ورغم أنه لم يحضر دائما المباريات الافتتاحية لبطولات الفئات العمرية التي ينظمها الفيفا، فإن إنفانتينو ظل حاضرا بقوة منذ انهيار مقترح فيفا فورورد إنتربرايز.

فقد حضر حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس الشهر الماضي، وبعد ثلاثة أيام شاهد فيتنام وهي تحسم لقب بطولة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على حساب تايلاند في هانوي.

كما زار جمهورية الدومينيكان أثناء إقامة بطولة اتحاد الكاريبي تحت 14 عاما، على الرغم من أن رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني طلب منه الابتعاد، بحجة أن الجدل الدائر حول رئيس الفيفا قد يلقي بظلاله على هذا الحدث الشبابي.

وذكر اسم مونتالياني كمنافس محتمل لإنفانتينو، لكنه لم يعلن ترشحه بعد، والموعد النهائي للإعلان عن الترشح هو 18 نوفمبر.

إنفانتينو كأس العالم كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما

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