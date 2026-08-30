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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون إنفانتينو.. الاتحاد الهولندي يدعو إلى قمة كروية لمناقشة مستقبل الفيفا

إنفانتينو
إنفانتينو
حسام الحارتي

عبر الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن رغبته في استضافة قمة دولية بأمستردام لإجراء إصلاح شامل للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، داعياً إلى استبدال رئيسه جاني إنفانتينو بحلول 2027 ضمن إصلاحات واسعة النطاق للهيئة التي تدير كرة القدم العالمية.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للفيفا في 1904، في بيان صدر اليوم الأحد إنه فقد الثقة في إنفانتينو ويرغب في إعادة تشكيل هيكل الفيفا بالكامل بدلاً من الاكتفاء بتغيير القيادة.

ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات إعادة الترشح في مارس من العام المقبل، لكن قوى إقليمية كبرى في عالم كرة القدم تناقش حالياً إمكانية تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه في أعقاب اقتراحه، الذي تم العدول عنه، ببيع حصة في فعاليات الفيفا مثل كأس العالم لمستثمرين في الأسهم الخاصة.

وقال الاتحاد الهولندي في بيانه: "لم يعد الاتحاد الهولندي لكرة القدم يثق في قيادة رئيس الفيفا جاني إنفانتينو.. نعتقد أن الفيفا بحاجة إلى قيادة جديدة اعتباراً من 2027 فصاعداً".

وأضاف: "لكن وجود رئيس جديد وحده لا يكفي. يجب أن تتغير طريقة إدارة الفيفا أيضا".ً

وتابع: "أيد الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنفانتينو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. لكن هذا التأييد لم يكن أبداً غير مشروط".

واقترح الاتحاد الهولندي عقد "قمة دولية حول مستقبل الفيفا" في أمستردام، مشدداً على أن القمة يجب أن تحدد "طبيعة الفيفا التي نريدها" قبل تحديد القيادة الجديدة.

وأضاف الاتحاد: "نرى تركيزاً مفرطاً للسلطة في يد رئيس الفيفا وفصلاً غير كافٍ بين الرئيس وإدارة الفيفا".

وحدد الاتحاد ثلاث أولويات للإصلاح هي: تحسين الحوكمة من خلال ضوابط وتوازنات أقوى ووضع حقوق الإنسان والاستدامة في صميم عملية صنع القرار وتعزيز التعاون الدولي.

كما يرغب في قيام الفيفا بالعمل على إعادة استثمار ما يصل إلى 90 بالمئة من إيراداته القابلة للتوزيع في تطوير كرة القدم.

وصرح إنفانتينو الأسبوع الماضي بأن من مهام الفيفا سد الفجوة بين أعضائه الأثرياء وأولئك الذين يمتلكون موارد مالية محدودة.

وقال الاتحاد الهولندي: "لا ينبغي أن تكون هذه خطة أوروبية مفروضة على بقية العالم".

وأضاف: "نريد تطوير هذا الاتجاه الجديد بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددهم 211 في الفيفا والاتحادات القارية من جميع أنحاء العالم".

الاتحاد الهولندي الفيفا جاني إنفانتينو الاتحاد الهولندي لكرة القدم

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