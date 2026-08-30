مصر تؤكد استعدادها لدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في النيجر

أصدرت جمهورية مصر العربية، بيانا أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الراهنة في جمهورية النيجر الشقيقة، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب النيجري الشقيق، وحرصها على أمنه وسلامته واستقرار بلاده.

وأكدت مصر أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة جمهورية النيجر وسلامة أراضيها.

كما كد مصر وقوفها إلى جانب الشعب النيجري الشقيق في هذه الظروف، واستعدادها لمواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية النيجر والذي يرتبط كلياً بأمن واستقرار منطقة الساحل الأفريقي، ومن ثم بأمن واستقرار القارة الأفريقية.