مؤسسة فاروق حسني تعلن شروط الاشتراك في مسابقات جوائز الفنون2027

تعلن مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون عن شروط الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الثامنة لعام 2027 في مسابقات ( التصوير – العمارة – النحت – النقد الفنى التشكيلى – التصوير الفوتوغرافي ) .

وتعلن المؤسسة أن باب التقديم للجوائز يفتح اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، على أن يتم استقبال طلبات الاشتراك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة:

http://faroukhosnyfoundation.org

وتتقدم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء بأطيب الأمنيات لجميع الفنانين والمعماريين والباحثين المبدعين بالتوفيق ودوام النجاح ومزيد من الإبداع والتميز .