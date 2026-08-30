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جيش الاحتلال: الضفة الغربية على حافة الانفجار.. ومخاوف من تصعيد واسع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال: الضفة الغربية على حافة الانفجار.. ومخاوف من تصعيد واسع

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وسط تقديرات بأن الأوضاع قد تتجه نحو مواجهة أوسع خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين.

وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، فإن جيش الاحتلال يحذر منذ نحو أسبوعين من «القدرة التفجيرية» للتطورات في الضفة الغربية، وتأثيرها المباشر على نشاط قواته وعملياتها العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يعتبر ما يحدث في بلدة قصرة جزءاً من سلسلة أحداث متراكمة يمكن أن تؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها، وليس حادثاً منفرداً.

ونقلت الصحيفة عن تقديرات داخل الجيش وجود انطباع متزايد بأن جهات في الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى دفع الأوضاع نحو تصعيد واسع، وسط مخاوف من أن تكون وراء ذلك أهداف تتعلق بتفكيك السلطة الفلسطينية أو اعتبارات سياسية داخلية.

كما حذر الجيش من أن اقتراب الأعياد اليهودية قد يؤدي إلى زيادة الاحتكاكات والتوتر في الضفة الغربية والقدس.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن ضباط إسرائيليين وصفهم الأوضاع في الضفة بأنها أصبحت «على حافة الانفجار»، مشيرين إلى تسجيل ما بين 3 و4 حوادث احتكاك يومياً، بمستويات لم تشهدها المنطقة من قبل.

وأضافت الصحيفة أن مستوطنين يتوجهون بصورة متعمدة إلى مناطق الاحتكاك في عمق المناطق الفلسطينية، مع تركيز خاص على المناطق المصنفة «أ» و«ب».

وفي المقابل، قال ضابط إسرائيلي إن الفلسطينيين بدأوا بتشكيل ما وصفها بـ«لجان دفاع شعبية»، وسط مخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من انتقال حالة التوتر والاحتكاكات من المناطق المصنفة «ج» إلى المنطقتين «أ» و«ب».

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