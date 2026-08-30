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بالتعاون مع جامعة نايف.. الداخلية تنظم ندوة حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالتعاون مع جامعة نايف.. الداخلية تنظم ندوة حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى

الندوة
الندوة
مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة ندوة علمية حول حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى، بمشاركة أكاديمية الشرطة فى إطار دعم مسارات التعاون الأمنى والعلمى وتبادل الخبرات والتجارب الدولية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل الأمنى .

 وتكتسب الندوة أهمية خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وأزمات كبرى وما يصاحبها من تحركات واسعة للمسافرين وتزايد تحديات الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر ما يستلزم تطوير منظومات مرنة وإستباقية لإدارة الحدود تحقق التوازن بين إحكام السيطرة الأمنية وتيسير حركة العبور مع الإلتزام بالمعايير الوطنية والدولية وإحترام حقوق الإنسان.

 وشهدت الندوة التى إمتدت على مدار 3 أيام مشاركة عدد من المنظمات الدولية والكوادر الأمنية والخبراء والمتخصصين من دول عربية وأوروبية وأمريكية، حيث تناولت عدداً من المحاور من أبرزها تدفقات الهجرة وديناميكيات التنقل وتقييم المخاطر والتهديدات الأمنية والتخطيط التشغيلى وإدارة الأزمات والتكنولوجيا والبيانات والإدارة الذكية للحدود إلى جانب الحوكمة والتنسيق وأفضل الممارسات الدولية.

 كما تضمنت فعاليات الندوة زيارة ميدانية إلى ميناء القاهرة الجوى للإضطلاع على منظومة العمل الأمنى وإجراءات حوكمة الحدود وآليات إدارة حركة المسافرين والتعامل مع التدفقات المتزايدة خلال الأحداث الكبرى إلى جانب التعرف على أحدث النظم والتقنيات المستخدمة فى فحص وتأمين المنافذ.

 وإختتمت فاعليات الندوه التى عكست نهج وزارة الداخلية فى تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وصقل قدرات الكوادر الأمنية بما يدعم تطوير منظومة متكاملة لحوكمة الحدود قادرة على مواجهة التحديات المتغيرة.



وزارة الداخلية جامعة نايف العربية أكاديمية الشرطة

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