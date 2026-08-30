إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



بلاغ بوقوع الحادث

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي الغربي ووجود عدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث برفقة سيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



نقل المصابين إلى المستشفى

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص جراء حادث انقلاب السيارة الملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي الغربي وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة وفقا لحالتهم الصحية كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



إجراءات قانونية

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الإجراءات الخاصة بالحادث عقب نقل المصابين إلى المستشفى فيما جرى التعامل مع الواقعة وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث.