عصام عبد الفتاح: الجولة الثانية من الدوري بها أخطاء تحكيمية

وجه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، انتقادات شديد اللهجة إلى المسؤولين السابقين في لجنة الحكام

وقال عبد الفتاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لا أحد يلوث سمعته من أجل شخص أو ناد معين وهذا بعيد عن ذمم الناس والدين وكل شيء

واضاف: هناك حروب من أشخاص ومن إعلاميين من التشكيك في التحكيم، والأسبوع الاول من الدوري كان ممتاز تحكيميا والأسبوع الثاني التحكيم ٧,٥ من ١٠ في التحكيم

وتابع: واستملنا لجنة الحكام والأمور كارثية ونحاول البناء من اول وجديد والأمور صعبة ونريد الارتقاء بالتحكيم المصري ونبدأ صفحة مع التحكيم ومع الأندية

واكمل: والناس تخاف من ربنا شوية والتحكيم على مدار مواسم يتم هدمه وهو الحلقة الأضعف وأصبح هش والتحكيم يحتاج إلى تكاتف الجميع

وواصل: سيتم حساب الحكام بأثر رجعي ولدي عتاب على أعضاء الحكام السابقين ولو مسؤول اجنبي والأمور مش حلوة كان لابد من رحيله فكيف كنت متواجد وراض بالأخطاء وكل من هب ودب اصبح يهاجم الحكام ولابد من ان يكون هناك تدخل من اتحاد الكرة