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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدر الرزيزاء يتسلم قيادة الاتحاد السعودي.. ويشكر ياسر المسحل بعد 7 سنوات

بدر الرزيزاء
بدر الرزيزاء
إسلام مقلد

تسلّم بدر الرزيزاء رسميًا رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما حسمت الانتخابات لصالح قائمته بالتزكية، لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة الكرة السعودية، وسط تطلعات بمواصلة التطوير والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وحرص الرزيزاء، عقب إعلان فوزه برئاسة الاتحاد، على توجيه رسالة تقدير إلى ياسر المسحل، الرئيس السابق لمجلس الإدارة، مشيدًا بما قدمه خلال فترة امتدت لسبع سنوات.

الرزيزاء يوجه رسالة إلى المسحل

وقال الرزيزاء عقب انتخابه: «لم أجهز كلمات، ولم أرتب، لأنني كنت حريصًا على أمر واحد، وهو أن أقول: شكرًا ياسر المسحل، أنت وزملاؤك، 7 سنوات لم تكن قصيرة».

وأكد رئيس الاتحاد السعودي الجديد أن الفترة التي قضاها المجلس السابق لم تكن سهلة، مشددًا على أهمية تقدير الجهود التي بذلها أعضاؤه خلال السنوات الماضية.

وأضاف، وفقًا لما نقلته صحيفة «الرياضية»: «سبعة أعوام لم تكن سهلة على المجلس السابق، ونشكر الزملاء على ما قدموه وما فعلوه خلال فترتهم الماضية».

طموحات كبيرة لمواصلة تطوير كرة القدم السعودية

وكشف الرزيزاء عن أهداف مجلس الإدارة الجديد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل سيتركز على استكمال مسيرة التطوير ومواصلة تحقيق الإنجازات التي شهدتها كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة ووزارة الرياضة يمثل عاملًا مهمًا في مواصلة تنفيذ خطط التطوير.

وقال: «اليوم تشهد كرة القدم السعودية دعمًا ماديًا ملحوظًا من القيادة ووزارة الرياضة، ونتمنى مواصلة الإنجازات، وأمامنا كأس الخليج وكأس آسيا ونسعى إلى تحقيقهما».

«أمامنا عمل كبير»

وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن المرحلة الجديدة لن تكون سهلة، في ظل حجم المسؤوليات والطموحات الكبيرة، مؤكدًا أن مجلسه سيعمل على مواصلة الارتقاء بالرياضة السعودية.

وقال الرزيزاء: «أمامنا عمل كبير، ونسعى إلى مزيد من العمل والتطوير، وأن تكون رياضتنا في مقدمة دول العالم».

تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجديد

ويضم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الجديدة، بدر الرزيزاء رئيسًا، ولؤي مشعبي نائبًا للرئيس، إلى جانب 7 أعضاء هم: لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس كوارد، وجيرارد رودي.

وتبدأ الإدارة الجديدة مهمتها وسط تطلعات بمواصلة النجاحات التي حققتها الكرة السعودية، والعمل على تطوير مختلف القطاعات، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات المقبلة للمنتخبات والمسابقات المحلية.

بدر الرزيزاء الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي الانتخابات

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