رغم أنباء إمام عاشور.. الاتحاد السعودي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة كيسيه

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي السابق، في صفقة قد تكون من أبرز تحركات سوق الانتقالات في الدوري السعودي، خاصة مع انتقال اللاعب المحتمل إلى الغريم المباشر لناديه السابق.

الاتحاد يحسم اتفاقه مع كيسيه

وأوضح الإعلامي محمد البكيري أن إدارة تسيير الأعمال في نادي الاتحاد أنهت إجراءات التعاقد مع كيسيه، في صفقة انتقال حر، على أن يوقع اللاعب عقدًا لمدة موسم واحد، مع وجود أفضلية لتمديد العقد لموسم إضافي.

وأشار البكيري إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى نحو 10 ملايين يورو، ليصبح كيسيه قريبًا من العودة إلى منافسات دوري روشن من بوابة الاتحاد، بعدما انتهى عقده مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية دون التوصل إلى اتفاق للاستمرار مع الفريق.

كيسيه يعوض رحيله عن الأهلي

ويأتي تحرك الاتحاد في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى إعادة ترتيب صفوفه، خصوصًا في خط الوسط، بعد رحيل كيسيه. وربطت تقارير إعلامية النادي الأهلي بإمكانية التعاقد مع المصري إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي المصري، لتعويض رحيل الدولي الإيفواري.

ويمتلك كيسيه خبرة كبيرة في الدوري السعودي، بعدما أصبح خلال فترة وجوده مع الأهلي أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق، وقدم مستويات قوية، كما ساهم في تحقيق عدد من البطولات مع النادي.

وفي حال إتمام الصفقة والإعلان عنها رسميًا، فإن انتقال كيسيه إلى الاتحاد سيكون من أكثر صفقات الميركاتو إثارة، ليس فقط لقوة اللاعب وخبرته في دوري روشن، ولكن أيضًا بسبب انتقاله من الأهلي إلى أحد أبرز منافسيه المباشرين.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل النهائية والإعلان الرسمي عن الصفقة، ليبدأ كيسيه فصلًا جديدًا في مسيرته بالدوري السعودي بقميص الاتحاد.