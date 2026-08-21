صافرة البداية تنطلق اليوم.. من يحصد لقب الدوري المصري؟

تنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة الـ68 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وسط حالة من الترقب الجماهيري لانطلاق موسم جديد يشهد منافسة قوية بين الأندية على حصد اللقب وتستمر مباريات الجولة الافتتاحية على مدار 3 أيام بداية من اليوم وحتى الأحد 23 أغسطس.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 20 فريقا بعد صعود ثلاثة أندية هي أبو قير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط، فيما غادر الرباعي الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو منافسات الدوري الممتاز بعد الهبوط إلى دوري المحترفين.

ويستمر نظام المسابقة للموسم الثاني على التوالي حيث تقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية الـ20، قبل تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين تضم الأولى 6 فرق تتنافس على لقب الدوري بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا يصارعون من أجل البقاء على أن تهبط 4 أندية في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين.

50 مليون جنيه مكافأة بطل الدوري

وتشهد النسخة الجديدة من الدوري المصري زيادة ضخمة في قيمة الجائزة المالية المخصصة للفريق المتوج باللقب، بعدما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم حصول بطل المسابقة على 50 مليون جنيه.

وتأتي هذه الزيادة مقارنة بالموسم الماضي، الذي بلغت خلاله مكافأة البطل 5 ملايين جنيه فقط، لتصل قيمة الجائزة الجديدة إلى عشرة أضعاف قيمتها السابقة، في خطوة تستهدف زيادة قيمة المسابقة وتعزيز المنافسة بين الأندية.

الزمالك والاتحاد في أبرز مواجهات الافتتاح

وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن الجولة الأولى حيث يلتقي وادي دجلة مع زد في الخامسة مساء بينما يواجه أبو قير للأسمدة فريق البنك الأهلي في الثامنة مساء وفي التوقيت نفسه يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية.

وتتواصل منافسات الجولة غدا السبت بإقامة 4 مباريات أبرزها مواجهة غزل المحلة وبيراميدز في الخامسة مساء فيما يلتقي المصري مع سموحة في التوقيت نفسه بينما يواجه طلائع الجيش فريق المقاولون العرب ويلتقي بترول أسيوط مع بتروجت في الثامنة مساء.

وتختتم الجولة الأولى الأحد بإقامة 3 مباريات حيث يلتقي سيراميكا مع القناة في الخامسة مساء بينما يلعب الأهلي أمام إنبي في الثامنة مساء وفي التوقيت ذاته يواجه الجونة فريق مودرن سبورت.

أون سبورت الناقل لمباريات الدوري

وتتولى شبكة أون سبورت نقل مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد إلى جانب تقديم الاستوديوهات التحليلية التي تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين لمتابعة المباريات وتحليل أداء الفرق واللاعبين على مدار منافسات البطولة.