قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
68 عاما من الإثارة.. الدوري المصري يفتح صفحة جديدة بـ 10 مواجهات
بعد رحيل الملك المصري.. 5 نجوم أفارقة يطاردون عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو
إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر
صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة
مدبولي: إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري كان يحظى بالمتابعة الشخصية من الرئيس السيسي
شهرين صعبين.. ابنة صلاح عبد الله تخضع لعملية جراحية: الحمد لله على كل ابتلاء
لن نقبل بسدود جديدة.. وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره غير شرعي
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام إلتشي
عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صافرة البداية تنطلق اليوم.. من يحصد لقب الدوري المصري؟

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

تنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة الـ68 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وسط حالة من الترقب الجماهيري لانطلاق موسم جديد يشهد منافسة قوية بين الأندية على حصد اللقب وتستمر مباريات الجولة الافتتاحية على مدار 3 أيام بداية من اليوم وحتى الأحد 23 أغسطس.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 20 فريقا بعد صعود ثلاثة أندية هي أبو قير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط، فيما غادر الرباعي الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو منافسات الدوري الممتاز بعد الهبوط إلى دوري المحترفين.

ويستمر نظام المسابقة للموسم الثاني على التوالي حيث تقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية الـ20، قبل تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين تضم الأولى 6 فرق تتنافس على لقب الدوري بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا يصارعون من أجل البقاء على أن تهبط 4 أندية في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين.

50 مليون جنيه مكافأة بطل الدوري

وتشهد النسخة الجديدة من الدوري المصري زيادة ضخمة في قيمة الجائزة المالية المخصصة للفريق المتوج باللقب، بعدما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم حصول بطل المسابقة على 50 مليون جنيه.

وتأتي هذه الزيادة مقارنة بالموسم الماضي، الذي بلغت خلاله مكافأة البطل 5 ملايين جنيه فقط، لتصل قيمة الجائزة الجديدة إلى عشرة أضعاف قيمتها السابقة، في خطوة تستهدف زيادة قيمة المسابقة وتعزيز المنافسة بين الأندية.

الزمالك والاتحاد في أبرز مواجهات الافتتاح

وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن الجولة الأولى حيث يلتقي وادي دجلة مع زد في الخامسة مساء بينما يواجه أبو قير للأسمدة فريق البنك الأهلي في الثامنة مساء وفي التوقيت نفسه يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية.

وتتواصل منافسات الجولة غدا السبت بإقامة 4 مباريات أبرزها مواجهة غزل المحلة وبيراميدز في الخامسة مساء فيما يلتقي المصري مع سموحة في التوقيت نفسه بينما يواجه طلائع الجيش فريق المقاولون العرب ويلتقي بترول أسيوط مع بتروجت في الثامنة مساء.

وتختتم الجولة الأولى الأحد بإقامة 3 مباريات حيث يلتقي سيراميكا مع القناة في الخامسة مساء بينما يلعب الأهلي أمام إنبي في الثامنة مساء وفي التوقيت ذاته يواجه الجونة فريق مودرن سبورت.

أون سبورت الناقل لمباريات الدوري

وتتولى شبكة أون سبورت نقل مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد إلى جانب تقديم الاستوديوهات التحليلية التي تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين لمتابعة المباريات وتحليل أداء الفرق واللاعبين على مدار منافسات البطولة.

بطولة الدوري المصري أبو قير للأسمدة أحمد دياب رابطة الأندية المصرية الزمالك والاتحاد غزل المحلة وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

دهون البطن

3 مشروبات طبيعية تساعدك على التخلص من دهون البطن سريعا

بلطي بلخلطة

طريقة عمل السمك البلطي بالخلطة في الفرن

الاسبرين

استخدام الأسبرين يحمي من هذه الأمراض.. الحالات التي تحتاجه

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد