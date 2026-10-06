ترامب يعلن نقل قاذفات أمريكية من بريطانيا بسبب تهديد مرتبط بإيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن نقل قاذفات أمريكية من "قاعدة فيرفورد الجوية" في بريطانيا يعود إلى تهديد مرتبط بإيران.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل صعوده المروحية الرئاسية "مارين وان" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض متوجهاً إلى ولاية نبراسكا، قال ترامب إنه لم يرغب في إغراء "العدو" من خلال إبقاء قاذفات أمريكية في قاعدة بإنجلترا، لذلك أعيدت الطائرات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال ترامب "واجهنا تهديداً" مرتبطاً بإيران، مضيفاً "لذا قمنا بنقلها قليلاً، ولكن ليس لمسافة بعيدة جداً".

جاء نقل هذه القاذفات، التي استُخدمت في ضرب إيران، في أعقاب تحقيق حول هجوم إرهابي مخطط له استهدف قاعدة فيرفورد" الجوية.

ورداً على سؤال حول معهد لأبحاث الأوبئة في روسيا، أفادت السلطات بوفاة أحد العاملين فيه جراء إصابة بالتهاب رئوي ناجم عن حالة "غير معروفة"، قال ترامب "نحن نتابع الأمر باهتمام بالغ؛ لقد سمعنا عنه للتو".

وأضاف قائلا: "سنقدم المساعدة.. نحن مستعدون دائماً لمساعدة أي جهة تواجه مشكلة من هذا النوع".

ورداً على سؤال عما إذا كان يخطط لمساعدة المزارعين من خلال تخفيف القيود المفروضة على الديزل المصبوغ باللون الأحمر في ظل ارتفاع الأسعار، قال ترامب "نعم، سأساعدهم فيما يتعلق بالديزل".

وأضاف ترامب: "نحن نبذل الكثير من أجل المزارعين"، "لقد قدمنا ​​لهم الكثير ونساعدهم كثيراً.. والمزارعون يقفون معي ويدعمونني بقوة".

وشهدت أسعار وقود الديزل ارتفاعاً حاداً في أعقاب الحرب مع إيران، إلا أن الديزل المصبوغ أرخص سعراً لأنه معفى من الضرائب الانتقائية الفيدرالية وضرائب الولايات، ومن شأن رفع القيود مؤقتاً أن يخفف من أعباء التكلفة على الأعمال التي تعتمد على الديزل.