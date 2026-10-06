الاحتلال يتوغل بدباباته بالقنيطرة جنوب سوريا

في خرق متواصل وانتهاك لسيادة الدول العربية، واصل الاحتلال الإسرائيلي توغله في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، جالبا معه هذه المرو الدبابات.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر دبابات وعدة آليات عسكرية في "سرية الدرعيات" اليوم، جنوب محافظة القنيطرة، جنوب سوريا.

كما توغلت قوة أخرى تضم عدة آليات وعناصر مشاة بالقرب من سد كودنا في الريف الجنوبي للمحافظة ونصبت القوة حاجزا للتفتيش في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، في حين تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.