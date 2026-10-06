وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المملكة ودعمها الكامل لأمنها واستقرارها.

جاء الاتصال الهاتفي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين للتشاور بشأن مختلف الموضوعات محل الاهتمام.

وتناول الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، و تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة مع إيران وأمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان، واتفقا على ضرورة الحفاظ على أمن حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وجدد الوزيران التأكيد على موقف البلدين الشقيقين الثابت من دعم وحدة السودان وسيادته وأهمية صون مؤسساته الوطنية حفاظاً على أمنه واستقراره بما يلبي طموحات الشعب السوداني الشقيق.