قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: مستعد دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر
ترامب يعلن نقل قاذفات أمريكية من بريطانيا بسبب تهديد مرتبط بإيران
أطباء بلا حدود: إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتواصل الإبادة الجماعية
أحزاب سياسية: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر استحضرت روح النصر في مواجهة التحديات.. وعكست ثوابت الأمن القومي
بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء
النفط يرتفع وسط تقييم قوة الصادرات من الشرق الأوسط رغم التوترات
الرئيس السيسي يتوجه إلى كوريا في مستهل جولة أسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا
105 جنيهات.. تفعيل تسديد تأمين تابلت أولى ثانوي في مكاتب البريد بالرقم القومي
هل من يموت بسبب الإضراب عن الطعام شهيد؟.. عالم أزهري يجيب
مراد مكرم: الهند والصين عندهم 2 مليار نسمة.. بس معندهمش محمد صلاح
في ذكرى نصر أكتوبر الـ 53.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب والقوات المسلحة ويحيي تضحيات الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ المركزي الفرنسي يحذر من "اختناق" بلاده بأسعار الفائدة بسبب أوضاع المالية العامة

محافظ المركزي الفرنسي
محافظ المركزي الفرنسي
أ ش أ

حذر محافظ "البنك المركزي الفرنسي"، إيمانويل مولين، من أن البلاد تواجه خطر "الاختناق بأسعار الفائدة" ما لم تسارع باتخاذ تدابير لإصلاح أوضاعها المالية العامة.

ورغم تلك التحذيرات، سعى محافظ بنك فرنسا، في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى طمأنة الفرنسيين بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال بإمكانه استعادة ثقة المستثمرين، رغم التحركات "الخطيرة والمزعجة" التي شهدتها أسواق الديون السيادية في الأيام القليلة الماضية.

وقال مولين: "فرنسا ليست اليونان إبان أزمة منطقة اليورو. فإذا تمكنت من إقرار ميزانية هذا العام لخفض الإنفاق وتقليص العجز، مثلما اقترحت الحكومة، فإن الأسواق ستطمئن لهذه الخطوة الملموسة نحو الانضباط المالي".

وأضاف: "إذا لم نتحرك، فإننا بالفعل نواجه خطر الاختناق التدريجي بسبب رفع أسعار الفائدة. علينا أن نبقى أسياداً لمصيرنا".

كانت الحكومة الفرنسية قد اقترحت الأسبوع الماضي ميزانية تتضمن خفضاً في الإنفاق وزيادة في الضرائب بقيمة 43 مليار يورو، في محاولة للبدء في تقليص العجز الكبير المتوقع أن يبلغ 5.4 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.

غير أن الحكومة، التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية، معرضة لمواجهة محتملة مع أحزاب المعارضة بشأن تدابير لا تحظى بشعبية، مثل إلغاء الزيادات التلقائية في معاشات التقاعد المرتبطة بالتضخم، والتجميد الجزئي لرواتب موظفي الخدمة المدنية.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن تكاليف الاقتراض على مستوى العالم تشهد ارتفاعاً، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية وأسواق منطقة اليورو، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران إلى زيادة معدلات التضخم. كما تسببت عمليات الإصدار القياسية للديون السيادية وديون الشركات في زيادة الضغوط الدافعة لعوائد السندات العالمية نحو الارتفاع.

ولفتت إلى أن عوائد السندات الفرنسية سجلت أكبر ارتفاع بين أسواق سندات دول "مجموعة الدول الصناعية السبع" (جي7) منذ اندلاع الحرب في إيران؛ وذلك بسبب قلق المستثمرين من عجز الحكومة عن السيطرة على العجز المالي، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي قبيل معركة الميزانية المرتقبة والانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، تفاقمت عمليات البيع المكثف للديون الفرنسية، ما دفع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لتقترب من مستوى 5 في المائة يوم الجمعة، قبل أن تتراجع مجدداً يوم الاثنين إلى 4.86 في المائة.

كما اتسعت فروق العوائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر يراقبه المستثمرون عن كثب كونه يعكس علاوة المخاطر، لفترة وجيزة ليتجاوز 1.5 نقطة مئوية.

وبدأ المحللون يتساءلون عما إذا كان "البنك المركزي الأوروبي" (إي سي بي) سيتدخل لمعالجة اتساع الفوارق في العوائد، وذلك وسط مخاوف من احتمال حدوث "تفتت" في الأسواق المالية للتكتل الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال مولين إن الوقت ليس مناسباً للحديث عن "البنك المركزي الأوروبي"، مضيفاً: "إن شبكة الأمان تكمن في الداخل؛ فهي تعتمد على قدرة الفرنسيين وممثليهم المنتخبين على إدراك الحاجة إلى إصلاح المالية العامة".

كان "المركزي الأوروبي" قد رفع أسعار الفائدة مرتين في الأشهر الأخيرة لمواجهة التضخم الناجم عن الحرب، وذلك في إطار سعيه لتحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار، كما رفع "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة الرئيسية في سبتمبر. ومن المقرر أن يعيد كلا البنكين المركزيين تقييم الموقف والإعلان عن قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في أواخر أكتوبر.

وقال مولين: "إن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتشديد الأوضاع المالية، والصدمة الثانية في أسعار الطاقة، قد تؤثر سلباً على الطلب وتقلل من الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب البنوك المركزية".

محافظ البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولين الاختناق بأسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

حسام حسن

نجم الأهلي: محدش هيعرف يمشي حسام حسن.. وهذا موعد رحيله

ترشيحاتنا

القمح

القمح في بورصة شيكاغو يرتفع وسط مخاوف من تصعيد روسيا الحرب في أوكرانيا

السكر

أسعار السكر تصعد عالميا لأعلى مستوى منذ 2024 وسط مخاطر الطقس

جانب من زيارة المستثمرين الأفارقة للمنطقة الحرة بالإسكندرية

هيئة الاستثمار تستقبل وفد مستثمرين آفارقة في زيارة للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية

بالصور

احترسي.. 5 جمل تبدو عادية لكنها قد تجرح شريك حياتك

5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها

بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد