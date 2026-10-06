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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات الطقس

أمطار بالإسكندرية
أمطار بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، بالتزامن مع تكاثر السحب الركامية والمنخفضة التي غطت سماء المحافظة، وسط أجواء خريفية متقلبة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتفاوتت معدلات سقوط الأمطار بين مناطق المحافظة، فيما واصلت السحب الممطرة تحركها على مناطق متفرقة، وسط توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وفي ضوء تطورات الحالة الجوية، رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع قطاعاتها، مع نشر فرق الطوارئ والتمركزات الثابتة والمتحركة في مختلف أنحاء المحافظة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأكدت الشركة جاهزية المعدات وسيارات الكسح، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وسرعة التدخل في المناطق التي قد تشهد تراكمات للمياه، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية والتعامل مع أي تداعيات للحالة الجوية.

وكان المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قد وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى، ونشر فرق الطوارئ والتمركزات الثابتة والمتحركة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي مستجدات.

تحذيرات من استمرار الأمطار

وتأتي موجة الطقس غير المستقر بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تشير التوقعات إلى احتمالية زيادة حدة الأمطار على بعض المناطق، مع فرص لسقوط أمطار رعدية أحيانًا، بالتزامن مع استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق شمال البلاد.

الإسكندرية أمطار غزيرة تكاثر السحب المحافظة أمطار طوارئ

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