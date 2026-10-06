بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في حادثتين متفرقتين ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف اليوم إصابة 13 شخصا ، في حادثتين متفرقتين علي طريقي اهناسيا بني سويف وبني سويف الفيوم.

ففي الحادث الأول أصيب 5 أشخاص في تروسيكل علي طريق اهناسيا بني سويف أمام عزبة فيصل.

وفي الحادث الثاني أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بني سويف الفيوم امام قرية بهبشين.

وتم نقلهم إلى مستشفى وتم نقلهم الي مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادثين متفرقين انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية فيصل واصابة 5 طريق اهتاسيا وهم ١-صفاء محمد سيد 36س ش ما بعد الارتجاج

2- زينب شحاته كمال 30 سنه

ش خلع بالكتف الايمن

3- خالد سيد عبد العليم 15 سنه

ش كسر بالزراع الايسر

4- عمر محمد سيد محمد 32 سنه

ش كسر بالزراع الايمن

5- ميرفت لملوم جوده 28 سنه

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وفي الحادث الثاني انقلاب ميكروباص علي طريق الفيوم ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقةوهم:

1-حسام محمد عبد الله 22 سنه

اشتباه كسر بالساق اليمنى

2- سامح سمير زكي حنا 35 سنه

جرح قطعى بالراس حوالي 5 سم

3- طارق علي محمد احمد 20 سنه اشتباه كسر بالزراع الايسر

4- سيد مصطفى محمد 51 سنه

اشتباه كسر في الزراع الايسر

5- احمد حسني خليفه 32 سنه

كدمات متفرقه بالجسم

6- ولاء مصطفى علي 33س

اشتباه كسر بالساق اليسرى

7- منه الله محمد محمد

١٩ س جرح قطعى بالجبهه حوالي 10 سم

8-علاء الدين محمد عبد الوهاب 36 سنه

سائق جرح متهتك بالزراع الايسر

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي ، فيما باشرت الأجهزة المختصة رفع آثار الحادثين من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الوقوف على أسباب وملابسات الحادثين.