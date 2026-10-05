نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة آليات تنفيذ المسح الميداني الشامل للظواهر الاجتماعية

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة آليات تنفيذ المسح الميداني الشامل للظواهر الاجتماعية بمختلف أبعادها في إطار جهود المحافظة لرصد الواقع الاجتماعي بصورة دقيقة، وربط نتائج الدراسات الميدانية بالخطط التنموية والخدمية واحتياجات المواطنين الفعلية.

وخلال الاجتماع أوضح نائب المحافظ الهدف من المسح الميداني للظواهر الاجتماعية، والذي يتمثل في الوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق، من خلال تغطية 225 قرية تابعة لـ 40 مجلسًا قرويًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن شمول الدراسة لمختلف المناطق والفئات، وإتاحة صورة متكاملة عن الأوضاع والظواهر الاجتماعية بالمحافظة.

وجه نائب المحافظ بتشكيل فرق عمل ورصد ميدانية متكاملة لإجراء بحث ودراسة حالة شاملة للظواهر الاجتماعية بقرى ومراكزالمحافظة بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تحديد الاحتياجات والأولويات، ودعم جهود التخطيط واتخاذ القرار على أسس فعلية، مُشدداً على أهمية التنسيق بين مسؤولي كافة الجهات المشاركة وتكامل أدوارها، مع التزام كل جهة بتوفير فرق الرصد والتنسيق التابعة لها، للبدء في جمع البيانات وإعداد دراسات الحالة بصورة دقيقة ومنظمة، بما يضمن خروج نتائج المسح بصورة تعكس الواقع الفعلي للمواطنين.

كما وجه نائب المحافظ بإعداد التقارير والبيانات والمخرجات الناتجة عن أعمال المسح للاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار وتوجيه التدخلات والبرامج التنموية والخدمية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لأبناء المحافظة

حضر الاجتماع: الأستاذ محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان المركزية بالمحافظة،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور عصام عبد المهدي وكيل وزارة التربية والتعليم ، الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة،الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور ياسر الوكيل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، القس آرميا عبده ممثل الكنيسة، الأستاذة نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ،الأستاذة أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، الأستاذة نجلاء الصاوي مقررة فرع المجلس القومي للسكان، الدكتورة ألطاف رياض المُشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة،الأستاذ أحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية، الأستاذ عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم، الشيخ محمود عامر _مديرية الأوقاف، الأستاذ وائل المصري _ مديرية التضامن، المهندس مصطفى صبحي _الشباب، الأستاذة شيماء شعبان